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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
4 - 0 4 0
КипрЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Швейцария
3 - 3 3 3
БеларусьЗавершен
Польша
21:45
МолдоваНе начат
Косово
Перенесён
Израиль
Уэльс
21:45
ХорватияНе начат
Турция
21:45
ЛатвияНе начат
Норвегия
21:45
ИспанияНе начат
Румыния
21:45
АндорраНе начат

Сербия - Черногория. 17 октября 2023 21:45

Чемпионат Европы

8 тур 

          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Сербии Сборная Черногории Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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