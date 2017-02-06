Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Евгений Луценко может перейти в "Оренбург"

28-летний нападающий "Динамо" Евгений Луценко может продолжить карьеру в "Оренбурге", сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее на футболиста серьезно претендовал тульский "Арсенал". В этом сезоне форвард провел в ФНЛ 19 матчей и забил три гола.
Теги: Оренбург
Сегодня, 16:05
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.