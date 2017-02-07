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Дмитрий Комбаров: на фоне нагрузок непросто держаться все 90 минут на одном уровне
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о том, чем запомнился первый сбор команды под руководством главного тренера Массимо Карреры.
"Много беговой работы, занятий в зале. В принципе, это нормально для первой части подготовки, потому что у нас был отпуск и нам надо подтягивать "физику". У нас сначала идет беговая работа, но на вечерних занятиях больше времени проводим с мячом. Плюс у нас есть контрольные матчи, хотя на фоне нагрузок иногда непросто держаться все 90 минут на одном уровне", - цитирует игрока "Российская Газета".
"Много беговой работы, занятий в зале. В принципе, это нормально для первой части подготовки, потому что у нас был отпуск и нам надо подтягивать "физику". У нас сначала идет беговая работа, но на вечерних занятиях больше времени проводим с мячом. Плюс у нас есть контрольные матчи, хотя на фоне нагрузок иногда непросто держаться все 90 минут на одном уровне", - цитирует игрока "Российская Газета".
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