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Дмитрий Комбаров: на фоне нагрузок непросто держаться все 90 минут на одном уровне

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о том, чем запомнился первый сбор команды под руководством главного тренера Массимо Карреры.

"Много беговой работы, занятий в зале. В принципе, это нормально для первой части подготовки, потому что у нас был отпуск и нам надо подтягивать "физику". У нас сначала идет беговая работа, но на вечерних занятиях больше времени проводим с мячом. Плюс у нас есть контрольные матчи, хотя на фоне нагрузок иногда непросто держаться все 90 минут на одном уровне", - цитирует игрока "Российская Газета".
Теги: Комбаров Д.
Сегодня, 16:33
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№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:52) #
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stuck_out_tongue_winking_eye joy
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
потому что у нас был отпуск и нам надо подтягивать "физику".

-Ааааа,- понятливо кивнула свинья, благодаря Комбарова за эту новость.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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