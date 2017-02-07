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Источник: Георгий Тигиев продолжит карьеру в "Спартаке"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев перейдёт в "Спартак", сообщает "Чемпионат.сом".

Агент 21-летнего футболиста Павел Андреев уже согласовал с руководством московского клуба условия контракта. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.
Теги: Анжи Спартак Трансферы
Вчера, 23:05
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31
(9)
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№31 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 01:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: rwspartach
Даже и не знаю как реагировать... С одной стороны с одним старым Ещенко на фланге далеко не уедешь,а с другой Тигиев ещё сыроват.

Нейтрально, плохо разбираешься в футболе, если для тебя Ещенко староват уже, а Тигиев, один из лучших крайних защитников, сыроват... wink
Регистрация: 3.05.2015
№30 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фартовая)))


А она у нас очень симпотная кстати, я не против
Регистрация: 2.02.2012
№29 Написал: Motivation (Сегодня, 00:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ух ты... и кто же?
Неужели Джано)))

Ну, например...
Состав товарняка последнего
Песьяков, Кутепов, Кутин, Гулиев, Зуев, Тимофеев - они кто? Самед и Комбар, кстати - они тоже, если на то пошло.
Теперь на состав своих посмотри, Петухеев - и всё? Игогошыч и Береза - не ваши совершенно. А, Витинья, поди! Ну хоть на морду лица - на ВАШИХ смахивает


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№28 Написал: Слава Алетурович (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (3)

тигиев то впорядке да и ещенко ещё поиграет в европе с 31 ток самый пик
Регистрация: 19.08.2015
№27 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
апри Каррере есть предпосылки что вырастет в классного защитника
Регистрация: 1.02.2017
№26 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:26) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: rwspartach
Даже и не знаю как реагировать... С одной стороны с одним старым Ещенко на фланге далеко не уедешь,а с другой Тигиев ещё сыроват.

+


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№25 Написал: Motivation (Сегодня, 00:22) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Я про ОСНОВУ.

Ну давай, последний ВАШ матч:
Хосонов (Кодзаев, 84), Гордюшенко, Кучаев, Олейников, Жамалетдинов,
Рулон Обоев и Угон Харлеев по пути в котлован из сумки вывалились... Зато там теперь Парад Уродов и Забег Дебилов!

Ты-то с чего голос подал? Ну-ка расскажи, где неправда? Дадахановская говногвардия, "арамейцы"

Цитата: sanyapytilin
И тот у нас уже 10 лет

С таким счастьем - и на свободе! Надо же. Хочешь пыхнуть? И он тоже, не хочет. но Еременко соврать не даст - пыхает


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№24 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 00:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: сектант
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

А я продолжу про черноту!
Козаев,Хосонов,Кодзаев,Жамале
тдинов,Дзагоев,Тикнизян,Мацха
рашвили,Кабахидзе,Аванисян,Ал
ибеков,Кырнац епт вы че всех с рынков посмели? anguished Кто мне мандарины привезет то??

Ты весь ДЮСШ перечислил, юродивый?
Серьезнее надо к вопросу относиться...
Я про ОСНОВУ.
11-15 человек. Кто там кроме Дзагоева? И тот у нас уже 10 лет

Это ваша молодежка,тебе про черноту в основе напомнить?хочешь посчитать у кого сейчас больше сборников?

sanyapytilin,
Половина из них в основе играла сегодня
Регистрация: 3.11.2016
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:05) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сектант
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

А я продолжу про черноту!
Козаев,Хосонов,Кодзаев,Жамале
тдинов,Дзагоев,Тикнизян,Мацха
рашвили,Кабахидзе,Аванисян,Ал
ибеков,Кырнац епт вы че всех с рынков посмели? anguished Кто мне мандарины привезет то??

Ты весь ДЮСШ перечислил, юродивый?
Серьезнее надо к вопросу относиться...
Я про ОСНОВУ.
11-15 человек. Кто там кроме Дзагоева? И тот у нас уже 10 лет
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: den989
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

По моему уже давно нет никаких национальностей есть люди а есть нелюди, животные ,типа тебя, вот и все smile

Не обращай внимания на этих одноклеточных , таблица слева с каждым днём иссушает их бренные тельца и способствует отравлению желчью . Дальше будет ещё хуже . А юродивых на Руси всегда жалели , пожалеем и мы ...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№21 Написал: сектант Смоленск (Вчера, 23:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев и главный тренер «Томи» Валерий Петраков отдали свои голоса в номинации премии «Первая пятёрка». Оба специалиста считают лучшим защитника махачкалинского «Анжи» Георгия Тигиева. На второй строчке в обеих анкетах – полузащитник московского ЦСКА Александр Головин
Регистрация: 3.11.2016
№20 Написал: den989 (Вчера, 23:53) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

Есть

Ух ты... и кто же?
Неужели Джано)))

Кутепов ,Комбаров,Самедов

Цитата: den989
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

Есть

Ух ты... и кто же?
Неужели Джано)))

Кутепов ,Комбаров,Самедов

и Джано тоже воспитанник хоть и грузин
Регистрация: 3.02.2017
№19 Написал: vlees (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Ну у вас в составе 2 воспитанника,Акинфеев и Щенников,много чтоли?Бггг,ах Чалов же,лол
Регистрация: 12.01.2017
№18 Написал: сектант Смоленск (Вчера, 23:52) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

А я продолжу про черноту!
Козаев,Хосонов,Кодзаев,Жамале
тдинов,Дзагоев,Тикнизян,Мацха
рашвили,Кабахидзе,Аванисян,Ал
ибеков,Кырнац епт вы че всех с рынков посмели? anguished Кто мне мандарины привезет то??

Цитата: vlees
Цитата: сектант
Зе бест!!Очень перспективный парниша,уже сейчас лучше Макеева,к тому же его Бикиеч назвал лучшим молодым игроком...в правильном направлении движемся!0

Мне кажется уже от безнадеги взяли,потому что других вариантов уже нету,чтобы быть сильней Макеева не надо быть каким та сильным игроком))

Да какая безнадега,Тигиев очень неплох!21 год по мне так удачный трансфер...

Цитата: -Ritter-
сектант,
Такие имена как Мохбалиев Тургай или Сунгатулин Фаниль, Абдурахманов Тимур, Карагулян Рубен, Сафарян Аргам, Шагиахметов Руслан, Шайхтдинов Дамир и Бакаев Солтмурад ничего не говорят? laughing

А Иппэй Синодзука? laughing

Не я тему национальности затронул,пусть твой друг конь поржет над своей чернотой!)
Регистрация: 3.11.2016
№17 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:48) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

Есть

Ух ты... и кто же?
Неужели Джано)))
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: den989 (Вчера, 23:48) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: -Ritter-
сектант,
Такие имена как Мохбалиев Тургай или Сунгатулин Фаниль, Абдурахманов Тимур, Карагулян Рубен, Сафарян Аргам, Шагиахметов Руслан, Шайхтдинов Дамир и Бакаев Солтмурад ничего не говорят? laughing

А Иппэй Синодзука? laughing

А чем ты лучше их? Чем?
Регистрация: 3.02.2017
№15 Написал: -Ritter- (Вчера, 23:46) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
сектант,
Такие имена как Мохбалиев Тургай или Сунгатулин Фаниль, Абдурахманов Тимур, Карагулян Рубен, Сафарян Аргам, Шагиахметов Руслан, Шайхтдинов Дамир и Бакаев Солтмурад ничего не говорят? laughing

А Иппэй Синодзука? laughing
Регистрация: 22.01.2017
№14 Написал: vlees (Вчера, 23:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Цитата: -Ritter-
Цитата: vlees
Есть

Самедов? smile

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что красно-белые пытались заполучить защитника Бранислава Ивановича, который перешёл из «Челси» в «Зенит».

Мы попробовали приобрести Ивановича, но он предпочёл „Зенит“. Но я действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Ну у вас та кто из тех кто постоянно играет,Акинфеев,Щенников да Головин и все,хотя можете еще больше набрать воспитанников,быстрее вылетите хоть,бгг

А хотя Головин же не ваш воспитанник,бгггг
Регистрация: 12.01.2017
№13 Написал: den989 (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

По моему уже давно нет никаких национальностей есть люди а есть нелюди, животные ,типа тебя, вот и все smile
Регистрация: 3.02.2017
№12 Написал: vlees (Вчера, 23:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Цитата: vlees
Есть

Самедов? smile

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что красно-белые пытались заполучить защитника Бранислава Ивановича, который перешёл из «Челси» в «Зенит».

Мы попробовали приобрести Ивановича, но он предпочёл „Зенит“. Но я действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Ну у вас та кто из тех кто постоянно играет,Акинфеев,Щенников да Головин и все,хотя можете еще больше набрать воспитанников,быстрее вылетите хоть,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: сектант Смоленск (Вчера, 23:42) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?



Козаев,Хосонов,Кодзаев,Жамале
тдинов,Дзагоев Одну черноту собираете!Есть хоть славяне в составе?
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: -Ritter- (Вчера, 23:41) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Есть

Самедов? smile

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что красно-белые пытались заполучить защитника Бранислава Ивановича, который перешёл из «Челси» в «Зенит».

Мы попробовали приобрести Ивановича, но он предпочёл „Зенит“. Но я действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».
Регистрация: 22.01.2017
№9 Написал: vlees (Вчера, 23:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Зе бест!!Очень перспективный парниша,уже сейчас лучше Макеева,к тому же его Бикиеч назвал лучшим молодым игроком...в правильном направлении движемся!0

Мне кажется уже от безнадеги взяли,потому что других вариантов уже нету,чтобы быть сильней Макеева не надо быть каким та сильным игроком))
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: сектант Смоленск (Вчера, 23:38) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зе бест!!Очень перспективный парниша,уже сейчас лучше Макеева,к тому же его Бикиеч назвал лучшим молодым игроком...в правильном направлении движемся!0
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: vlees (Вчера, 23:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?

Есть
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:20) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет

Всё по делу, без эмоций. Одну черноту собираете...
Как там хвалёная академия? Есть хоть один воспитанник в составе?
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: vlees (Вчера, 23:18) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фортовая)))

Хихихих больше скобочек,так смешнее будет
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:16) #
  • -8
  •  (24)
Болеет за:
ЦСКА
Тигиев, Джикия, Адриано, Самедов))))
Срочно, срочно надо возвращать черную форму. Она фартовая)))
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: vlees (Вчера, 23:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вместо Макеева походу,Бердыев вроде его назвал лучшим молодым игроком,посмотрим,но явно не усиление.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:10) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Берем.

Цитата: rwspartach
С одной стороны с одним старым Ещенко на фланге далеко не уедешь,а с другой Тигиев ещё сыроват

ну так и правильно.
Что одним сезоном живем? Не важно какое место займем в этом году.
Будем бороться за чемпионство конечно.
Но следующем то все с начала начинать будем.
Регистрация: 22.09.2007
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