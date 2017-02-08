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СМИ: по новому контракту зарплата Жамалетдинова увеличится в четыре раза

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов подписал новый контракт с клубом, сообщает "Лайф".

Новый договор рассчитан до 2020 года, тогда как старое соглашение истекало летом 2017-го. По условиям нового договора, заработок Жамалетдинова увеличится в четыре раза.

В текущем сезоне Жамалетдинов забил 22 гола: 17 — в молодёжном первенстве РФПЛ и 5 — в юношеской Лиге чемпионов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:31
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(1)
№12 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Представляете, какая у парня была мизерная зарплата, если Гинер при всех финансовых трудностях поднял ее в 4 раза?! Держали пацана в черном теле, а ещё Федуна попрекают.
Регистрация: 30.11.2013
№11 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
ты лучше своему макееву о надеждах напиши...
Регистрация: 30.10.2011
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все,до свидания футбол, здравствуй клуб бывших надежд
Регистрация: 2.02.2012
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Лишь бы играть не бросил, после увеличения зарплаты..
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:01) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
убытки Гинера соответственно тоже увеличатся,это хорошо laughing
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:00) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сектант
Вчера Саша Путилин назвал чернотой таких как он.А по факту удачи парню,без травм.

Кавказцы и татары - это разные вещи.
А за пожелания, спасибо...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 19:50) #
  • -6
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На кокс теперь хватит
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:47) #
  • -6
  •  (8)
online

у тошича и еремы забрали всю зарплату на джамалу
Регистрация: 6.02.2017
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:41) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера Саша Путилин назвал чернотой таких как он.А по факту удачи парню,без травм.
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 19:41) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, молодой Ишак!
Регистрация: 11.06.2016
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (6)

на парня ставка делается
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 19:34) #
  • +1
  •  (7)

Удачи, Тимур!
Регистрация: 19.10.2011
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