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Фан-движение "Терека" поддерживает переименование клуба в "Ахмат"
Фан-клуб грозненского "Терека" "Нохчо" полностью поддерживает переименование команды в "Ахмат", заявил лидер движения Умар Хаджиев.
"Мы, конечно, поддерживаем, даже никаких сомнений быть не может. Мы считаем, что это на сто процентов правильная инициатива. Пока до конкретики не доходило. Пока было "а что если вдруг". Но если дойдет до конкретики, то мы точно поддержим", - цитирует Хаджиева ТАСС.
"Мы, конечно, поддерживаем, даже никаких сомнений быть не может. Мы считаем, что это на сто процентов правильная инициатива. Пока до конкретики не доходило. Пока было "а что если вдруг". Но если дойдет до конкретики, то мы точно поддержим", - цитирует Хаджиева ТАСС.
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