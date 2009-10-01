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Фан-движение "Терека" поддерживает переименование клуба в "Ахмат"

Фан-клуб грозненского "Терека" "Нохчо" полностью поддерживает переименование команды в "Ахмат", заявил лидер движения Умар Хаджиев.

"Мы, конечно, поддерживаем, даже никаких сомнений быть не может. Мы считаем, что это на сто процентов правильная инициатива. Пока до конкретики не доходило. Пока было "а что если вдруг". Но если дойдет до конкретики, то мы точно поддержим", - цитирует Хаджиева ТАСС.
Теги: Терек
Сегодня, 12:41
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13
(2)
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
У Терека есть фан-движение??

Ну, как минимум один фанат у них есть, у которого вместо башки - мегафон.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: jeyson1328 санкт-петербург (Сегодня, 13:55) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Ростов»
Совсем уже епанулись на голову с этим бандюком Кадыровым.
Регистрация: 18.02.2013
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Попытался представить себе, как болельщики ЦСКА (спартака, зенита...) полностью поддерживают переименование своей команды. Как это блеать???. Это не укладывается в голове.

А вот так..
Как на днях было сказано: У них до сих пор родо- племенной строй. Онт ещё только двигаются к феодализму. (С) Колпино2

И хотя было говорено изначально про казахов, то же самое касается и кавказско- закавказской дичи


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (2)

Попытался представить себе, как болельщики ЦСКА (спартака, зенита...) полностью поддерживают переименование своей команды. Как это блеать???. Это не укладывается в голове.
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Цитата: Пивовед
Нах, чо...

"Ахмат?! Поджигай!"
Еще надо кой-кого в Дадахан-табун переименовать, а их котлован, то есть стадион - по имени владельца в "Бажай-юрт"... Будет в РПЛ официальное чичен-дерби. Ослы снизу, нохчи сверху, как обычно

smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У Терека есть фан-движение??


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:33) #
  • +1
  •  (1)
online

А кто бы сомневался ....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я , вот честно , искренне хотел бы увидеть ( хотя бы прочитать ) хоть одного ! жителя Чечни , который посмел бы выступить против . До чего же дожили , позор . Пройдёт немного времени и будет команда называться" Рамзан" , к какому нибудь юбилею вождя . А так - да , все болельщики Терека ...как один. стеною...".мы давно хотели , но стеснялись предложить."..Никогда не симпатизировал , если честно , а теперь искренне желать буду - в Пердив !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Подобные организации поддержат все что скажут сверху.
Переименовать в "Ахмат"? Ура - переименовать в Ахмат!
Оставить "Терек"? Ура - оставить прежнее название "Терек"!
Ликвидировать команду? Ура - ликвидировать команду!
Это еще хуже чем ЕР


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
И что даст это переименование? Да хоть в "Аллахакбар" переименуйте...Толку то..


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 13:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Нах, чо...

"Ахмат?! Поджигай!"
Еще надо кой-кого в Дадахан-табун переименовать, а их котлован, то есть стадион - по имени владельца в "Бажай-юрт"... Будет в РПЛ официальное чичен-дерби. Ослы снизу, нохчи сверху, как обычно


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Что Терек , что Ахмат..качество игры изменится..?
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нах, чо...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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