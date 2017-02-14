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Руслан Мухаметшин должен отправиться на сбор с новой командой
Нападающий Руслан Мухаметшина в ближайшие два дня должен отправиться на учебно-тренировочный сбор с новой командой.
"Да, 10 числа несколько ребят разорвали контракты по обоюдному согласию. У меня варианты есть, но пока ждем. В ближайшие два дня я должен уже с кем-то полететь на сбор", - цитирует Мухаметшина ТАСС.
"Да, 10 числа несколько ребят разорвали контракты по обоюдному согласию. У меня варианты есть, но пока ждем. В ближайшие два дня я должен уже с кем-то полететь на сбор", - цитирует Мухаметшина ТАСС.
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