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Руслан Мухаметшин должен отправиться на сбор с новой командой

Нападающий Руслан Мухаметшина в ближайшие два дня должен отправиться на учебно-тренировочный сбор с новой командой.

"Да, 10 числа несколько ребят разорвали контракты по обоюдному согласию. У меня варианты есть, но пока ждем. В ближайшие два дня я должен уже с кем-то полететь на сбор", - цитирует Мухаметшина ТАСС.
Теги: Мухаметшин
Сегодня, 18:14
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