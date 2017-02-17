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Александр Кержаков представит автобиографию 21 февраля
Форвард "Зенита" Александр Кержаков и издательство "Эксмо Non-Fiction" представят книгу "Лучший" в петербургском "Буквоеде", расположенном на Лиговском, 10.
Презентация и автограф-сессия Кержакова пройдут 21 февраля с 19 до 21:00 по петербургскому времени. Через три дня, 24 февраля, книга будет представлена в московском магазине "Читай-город", расположенном в ТЦ "Европейский", с 17 до 20:00.
Лучший бомбардир в истории российского футбола, трехкратный чемпион страны, обладатель Кубков УЕФА и Испании рассказывает в книге о начале своей карьере, личной жизни, истории своих побед, игре в Испании, Швейцарии и многом другом.
"Самое главное, чтобы эта книга была интересна не только любителям футбола, но и людям, не вовлеченным в футбол. Там рассказываются мои жизненные переживания, о которых у футболистов рассказывать не принято. Я всегда был максималистом и хочу, чтобы прочтя мою книгу, вы сказали, что она превзошла ваши ожидания. Это и будет тот максимум, который вы как всегда ожидаете от меня", - сказал Кержаков.
официальный сайт "Зенита"
Презентация и автограф-сессия Кержакова пройдут 21 февраля с 19 до 21:00 по петербургскому времени. Через три дня, 24 февраля, книга будет представлена в московском магазине "Читай-город", расположенном в ТЦ "Европейский", с 17 до 20:00.
Лучший бомбардир в истории российского футбола, трехкратный чемпион страны, обладатель Кубков УЕФА и Испании рассказывает в книге о начале своей карьере, личной жизни, истории своих побед, игре в Испании, Швейцарии и многом другом.
"Самое главное, чтобы эта книга была интересна не только любителям футбола, но и людям, не вовлеченным в футбол. Там рассказываются мои жизненные переживания, о которых у футболистов рассказывать не принято. Я всегда был максималистом и хочу, чтобы прочтя мою книгу, вы сказали, что она превзошла ваши ожидания. Это и будет тот максимум, который вы как всегда ожидаете от меня", - сказал Кержаков.
официальный сайт "Зенита"
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