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Георгий Джикия: никакого мандража у меня в "Спартаке" нет. Главное – не обосраться

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не чувствует излишнего волнения в московской команде.

– Сейчас в "Спартаке" прислушиваетесь к самому себе и происходящему вокруг: "Потяну ли?"

– Нет. Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое. Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание – поскорее бы дебютировать в официальном матче.

Я такой человек: раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола.

Не допускаю мысли, что я слабый или чего-то не могу. Хотя снилось тут – выхожу на "Открытие Арену", с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента! Главное – не обосраться! Но думаю, все будет хорошо. Справлюсь.

– О вашем характере – тремя словами?

– Уравновешенный. Спокойный. Скромный чуть-чуть. Что «трех слов связать не могу» – это после матча с "Локомотивом" выдал, мы 1:0 победили. Там нормальное интервью получилось.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Вчера, 22:13
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11
(8)
№11 Написал: avnik море (Вчера, 23:44) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 64dubina
Главное – не обосраться! Я в шоке


Дык дурной пример заразителен...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№10 Написал: golden Axe (Вчера, 23:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Колхоз...

отскочил от третьей лиги и вымучивает голы в атаке по говнотактике картофельного бульбы joy
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:13) #
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online

Цитата: Blessing
Главное – не обосраться!

А придётся, еже ли хочешь стать настоящим спартаковцем, ты должен это сделать.

Ой, а чё я вчера смотрел-то?! joy laughing
Кому скажи, тоже смеяться начинает.
ХУтбол та игра называлась.
ВСЯ так называемая "команда с берегов Невы" во главе с Поленом, да ещё в голубой форме... ЧЕГОЙ-ТО там усиленно ДЕЛАЛА полтора часа. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Канада (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Жора тоже видимо смотрел вчера матч великолепного зенита
Это там,где бомжарню взяли за волосы,поставили на колени и подтянули к кормушке?


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:54) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Главное – не обосраться!

А придётся, еже ли хочешь стать настоящим спартаковцем, ты должен это сделать. А то не красиво получится, они все в говне по жизни, а ты такой особенный весь в шоколаде.
Не дело это. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 22:47) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Да это не Чемпионский дух...
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: papapa (Вчера, 22:31) #
  • -6
  •  (18)

Цитата: ДЯДЬКА
Самое главное желание любой свиньи

Так уж устроена свинья - единственное, что она делает всегда, везде жидко и непроизвольно - обсирается
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 22:29) #
  • -4
  •  (22)
Болеет за:
ЦСКА
Колхоз...
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: ДЯДЬКА (Вчера, 22:28) #
  • -11
  •  (23)

Цитата: 64dubina
Главное – не обосраться!

Самое главное желание любой свиньи joy
Регистрация: 15.05.2015
№2 Написал: golden Axe (Вчера, 22:23) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Жора тоже видимо смотрел вчера матч великолепного зенита laughing
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Вчера, 22:21) #
  • 0
  •  (24)
Болеет за:
ЦСКА
Главное – не обосраться! Я в шоке satisfied


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Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012
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