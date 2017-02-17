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Георгий Джикия: никакого мандража у меня в "Спартаке" нет. Главное – не обосраться
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не чувствует излишнего волнения в московской команде.
– Сейчас в "Спартаке" прислушиваетесь к самому себе и происходящему вокруг: "Потяну ли?"
– Нет. Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое. Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание – поскорее бы дебютировать в официальном матче.
Я такой человек: раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола.
Не допускаю мысли, что я слабый или чего-то не могу. Хотя снилось тут – выхожу на "Открытие Арену", с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента! Главное – не обосраться! Но думаю, все будет хорошо. Справлюсь.
– О вашем характере – тремя словами?
– Уравновешенный. Спокойный. Скромный чуть-чуть. Что «трех слов связать не могу» – это после матча с "Локомотивом" выдал, мы 1:0 победили. Там нормальное интервью получилось.
"Спорт-Экспресс"
– Сейчас в "Спартаке" прислушиваетесь к самому себе и происходящему вокруг: "Потяну ли?"
– Нет. Вообще каждый день здесь узнаю что-то новое. Уверен в своих силах. Никакого мандража, одно желание – поскорее бы дебютировать в официальном матче.
Я такой человек: раз уж выбрал в 7 лет футбол и ничего больше не умею, надо по максимуму брать от футбола.
Не допускаю мысли, что я слабый или чего-то не могу. Хотя снилось тут – выхожу на "Открытие Арену", с кем-то играем, атмосферу чувствую. Так жду этого момента! Главное – не обосраться! Но думаю, все будет хорошо. Справлюсь.
– О вашем характере – тремя словами?
– Уравновешенный. Спокойный. Скромный чуть-чуть. Что «трех слов связать не могу» – это после матча с "Локомотивом" выдал, мы 1:0 победили. Там нормальное интервью получилось.
"Спорт-Экспресс"
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