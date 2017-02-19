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Майкон: "Хэбэй" – хорошая команда, которая прибавила во втором тайме
Нападающий "Локомотива" Майкон прокомментировал победу своей команды в контрольном матче против "Хэбэй Чайна Форчун" (1:0).
- Мы хорошо провели первый тайм. Много боролись, включали прессинг, создали много моментов. Первые полчаса – это именно тот футбол, к которому "Локомотив" стремится. Во втором тайме отошли назад. Думаю, все дело в "физике". Идет третий сбор, мы тренируемся каждый день, так что пока сложно провести все 90 минут в одном темпе. "Хэбэй" – хорошая команда, которая прибавила во втором тайме. Так что было очень важно одержать победу. До возобновления сезона еще неделя. К матчу с "Тосно" мы подойдем в лучшей форме.
– Как отметили день рождения?
– Всегда отмечаю спокойно. Было приятно встретить очередной день рождения в команде и получить поздравления от ребят. Я пришел в "Локомотив", когда мне было 20 лет, сейчас уже 27. Хочу сказать спасибо клубу, который всегда помогает и поддерживает меня.
ФК "Локомотив"
- Мы хорошо провели первый тайм. Много боролись, включали прессинг, создали много моментов. Первые полчаса – это именно тот футбол, к которому "Локомотив" стремится. Во втором тайме отошли назад. Думаю, все дело в "физике". Идет третий сбор, мы тренируемся каждый день, так что пока сложно провести все 90 минут в одном темпе. "Хэбэй" – хорошая команда, которая прибавила во втором тайме. Так что было очень важно одержать победу. До возобновления сезона еще неделя. К матчу с "Тосно" мы подойдем в лучшей форме.
– Как отметили день рождения?
– Всегда отмечаю спокойно. Было приятно встретить очередной день рождения в команде и получить поздравления от ребят. Я пришел в "Локомотив", когда мне было 20 лет, сейчас уже 27. Хочу сказать спасибо клубу, который всегда помогает и поддерживает меня.
ФК "Локомотив"
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