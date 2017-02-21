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Валерий Газзаев: большое достижение в жизни - это моя семья

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о своей семейной жизни. Специалист женат с 1976 года.

"Самое большое достижение в моей жизни — это действительно моя семья. Поверьте, это не банальные слова. У меня трое детей, пятеро внуков, прекрасная супруга. Что еще в жизни нужно? Мы очень дружно живем. И я считаю, что, наверное, это самое большое достоинство.

Как прожить вместе 41 год? Надо любить и уважать друг друга. Вот что самое главное. Поэтому я благодарен, что у меня такая семья и дети", - цитирует Газзаева "Газета.ру".
Теги: Газзаев
Сегодня, 19:34
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3
(3)
№3 Написал: тарантул (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
то его не слышно и не видно, то как с цепи срывается,хотя почему как smile
Регистрация: 21.02.2017
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Редкий случай, когда соглашусь с Газзаевым, семья - это святое.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сынулька, который на даче по пьяни по людям из охотничьего ружья палит? Отмазал барана от посадки за убийство-то? Пес

Убийство на даче Газзаева


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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