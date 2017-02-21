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Валерий Газзаев: большое достижение в жизни - это моя семья
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о своей семейной жизни. Специалист женат с 1976 года.
"Самое большое достижение в моей жизни — это действительно моя семья. Поверьте, это не банальные слова. У меня трое детей, пятеро внуков, прекрасная супруга. Что еще в жизни нужно? Мы очень дружно живем. И я считаю, что, наверное, это самое большое достоинство.
Как прожить вместе 41 год? Надо любить и уважать друг друга. Вот что самое главное. Поэтому я благодарен, что у меня такая семья и дети", - цитирует Газзаева "Газета.ру".
"Самое большое достижение в моей жизни — это действительно моя семья. Поверьте, это не банальные слова. У меня трое детей, пятеро внуков, прекрасная супруга. Что еще в жизни нужно? Мы очень дружно живем. И я считаю, что, наверное, это самое большое достоинство.
Как прожить вместе 41 год? Надо любить и уважать друг друга. Вот что самое главное. Поэтому я благодарен, что у меня такая семья и дети", - цитирует Газзаева "Газета.ру".
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