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Юрий Семин: отдельным игрокам стоит пересмотреть свое отношение к единоборствам

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги товарищеского матча с норвежским "Стрёмсгодсетом" (0:1) на сборе в Испании.

"Итоги сборов? Были хорошие матчи, были не очень качественные, как сегодня. Зато есть о чём говорить. Отдельным игрокам стоит пересмотреть свое отношение к единоборствам. Норвежцы навязали нам борьбу, с которой мы тяжело справлялись. В чемпионате России примерно то же самое будет, так что полезная игра", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 21:25
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