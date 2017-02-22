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Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
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Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Юрий Семин: отдельным игрокам стоит пересмотреть свое отношение к единоборствам
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги товарищеского матча с норвежским "Стрёмсгодсетом" (0:1) на сборе в Испании.
"Итоги сборов? Были хорошие матчи, были не очень качественные, как сегодня. Зато есть о чём говорить. Отдельным игрокам стоит пересмотреть свое отношение к единоборствам. Норвежцы навязали нам борьбу, с которой мы тяжело справлялись. В чемпионате России примерно то же самое будет, так что полезная игра", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
"Итоги сборов? Были хорошие матчи, были не очень качественные, как сегодня. Зато есть о чём говорить. Отдельным игрокам стоит пересмотреть свое отношение к единоборствам. Норвежцы навязали нам борьбу, с которой мы тяжело справлялись. В чемпионате России примерно то же самое будет, так что полезная игра", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
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