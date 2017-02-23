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Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович рассказал о своем отношении к трансферу соотечественника Бранислава Ивановича из "Челси".
– Возвращение Бранислава Ивановича в российский чемпионат удивило?
– Нет, это не стало сюрпризом. Бранислав мало играл в "Челси" и просто решил найти команду, где будет практика. Уверен, еще два-три года на хорошем уровне он проведет.
– Как отнеслись к такому трансферу в Сербии?
– Конечно, можно воспринимать переход Ивановича в "Зенит" как шаг к завершению карьеры. Английский чемпионат круче российского, это понятно. Но игроком-то он остается классным. У него... большое искусство, так?
– Мастерство.
– Точно. Тем более он отлично знает Россию и в "Зените" адаптируется быстро.
– С таким новичком "Зенит" фаворит в гонке за первое место?
– Все решат первые весенние туры, примерно пять матчей. Посмотрим, продолжит ли "Спартак" набирать очки так же, как в прошлом году. У него отличный шанс на золото, все складывается: у "Зенита" проблемы, у ЦСКА. "Локомотив" вот тоже плохо провел начало сезона. Причем я уверен: если "Спартак" не возьмет титул сейчас, то в следующие лет пять, а то и десять такого шанса больше не будет. Конкуренты не позволят.
"Спорт-Экспресс"
– Возвращение Бранислава Ивановича в российский чемпионат удивило?
– Нет, это не стало сюрпризом. Бранислав мало играл в "Челси" и просто решил найти команду, где будет практика. Уверен, еще два-три года на хорошем уровне он проведет.
– Как отнеслись к такому трансферу в Сербии?
– Конечно, можно воспринимать переход Ивановича в "Зенит" как шаг к завершению карьеры. Английский чемпионат круче российского, это понятно. Но игроком-то он остается классным. У него... большое искусство, так?
– Мастерство.
– Точно. Тем более он отлично знает Россию и в "Зените" адаптируется быстро.
– С таким новичком "Зенит" фаворит в гонке за первое место?
– Все решат первые весенние туры, примерно пять матчей. Посмотрим, продолжит ли "Спартак" набирать очки так же, как в прошлом году. У него отличный шанс на золото, все складывается: у "Зенита" проблемы, у ЦСКА. "Локомотив" вот тоже плохо провел начало сезона. Причем я уверен: если "Спартак" не возьмет титул сейчас, то в следующие лет пять, а то и десять такого шанса больше не будет. Конкуренты не позволят.
"Спорт-Экспресс"
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