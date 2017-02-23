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Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович рассказал о своем отношении к трансферу соотечественника Бранислава Ивановича из "Челси".

– Возвращение Бранислава Ивановича в российский чемпионат удивило?

– Нет, это не стало сюрпризом. Бранислав мало играл в "Челси" и просто решил найти команду, где будет практика. Уверен, еще два-три года на хорошем уровне он проведет.

– Как отнеслись к такому трансферу в Сербии?

– Конечно, можно воспринимать переход Ивановича в "Зенит" как шаг к завершению карьеры. Английский чемпионат круче российского, это понятно. Но игроком-то он остается классным. У него... большое искусство, так?

– Мастерство.

– Точно. Тем более он отлично знает Россию и в "Зените" адаптируется быстро.

– С таким новичком "Зенит" фаворит в гонке за первое место?

– Все решат первые весенние туры, примерно пять матчей. Посмотрим, продолжит ли "Спартак" набирать очки так же, как в прошлом году. У него отличный шанс на золото, все складывается: у "Зенита" проблемы, у ЦСКА. "Локомотив" вот тоже плохо провел начало сезона. Причем я уверен: если "Спартак" не возьмет титул сейчас, то в следующие лет пять, а то и десять такого шанса больше не будет. Конкуренты не позволят.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Пейчинович Иванович Зенит Спартак
Сегодня, 17:02
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№6 Написал: SHRЕК (Сегодня, 17:45) #
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Поросячьи уши он возьмет.
Регистрация: 11.02.2017
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
странное предположение..Спартакчемпион
,кто не знает? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:37) #
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Это так на него тренировки "мужика в петухе" подействовали, что возомнил себя предсказателем для совершенно чужой для него команды, или "мужик в петухе" разрешил своим "мастерам кожаного мяча" подрабатывать кто чем может в свободное время? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: ачуда (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (6)
online

Всем недоброжелателям Спартака желаю дальнейшего раздражения, нам это в удовольствие.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 17:26) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
У футболистов в некоторых командах сейчас сложные дни - бабла не хватает. Приходится подрабатывать гадалками...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А этот Печеньевич кто?Игрок Локо?С ума сойти,а я думал он эксрасекс,тьфу ты экстрасенс.Куда ты лезешь чучело огородное,играешь в России и играй себе.
Регистрация: 2.04.2012
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