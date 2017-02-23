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"Амкар" на третьем сборе встретится с "Текстильщиком", который возглавляет Вадим Евсеев

На 3-м тренировочном сборе в Турции "Амкар" сыграет с минским "Динамо" и ивановским "Текстильщиком", сообщает официальный сайт клуба.

Завтра, 24 февраля, "Амкар" вылетает на заключительный тренировочный сбор в Турцию. Команда будет базироваться в отеле Regnum в Белеке.

Отметим, что наставником "Тестильщика" является Вадим Евсеев, еще несколько недель назад трудившийся в тренерском штабе "Амкара".
Теги: Амкар
Сегодня, 20:28
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