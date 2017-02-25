Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
Юрий Семин: "Локомотив" хочет, чтобы Лоськов правильно завершил карьеру футболиста
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что клуб хочет, чтобы тренер Дмитрий Лоськов правильно завершил игровую карьеру, сыграв свой 400-й матч за команду.
"Мы все прекрасно понимаем, что болельщики хотели и хотят, чтобы Лоськов сыграл свой 400-й матч. Посмотрим, как будут складываться дела, как будем играть. Мы, конечно, не рассчитываем на Лоськова как на игрока основного состава, но хотим, чтобы он правильно завершил карьеру и сыграл этот матч. Неважно, будет ли это пять минут или 10, это просто уважение к болельщикам, клубу и игроку, мы этого хотели.
Лоськов в такой же форме, как Егор Титов, но выйти, как основной игрок, он не может, потому что есть футболисты, которые сейчас значительно сильнее него. Сложно сказать, в каком матче он выйдет, ведь мы играем для того, чтобы набирать очки. К каждому матчу серьезная подготовка, но что касается Лоськова, мы хотим, чтобы он сыграл этот 400-й матч", - цитирует Семина ТАСС.
"Мы все прекрасно понимаем, что болельщики хотели и хотят, чтобы Лоськов сыграл свой 400-й матч. Посмотрим, как будут складываться дела, как будем играть. Мы, конечно, не рассчитываем на Лоськова как на игрока основного состава, но хотим, чтобы он правильно завершил карьеру и сыграл этот матч. Неважно, будет ли это пять минут или 10, это просто уважение к болельщикам, клубу и игроку, мы этого хотели.
Лоськов в такой же форме, как Егор Титов, но выйти, как основной игрок, он не может, потому что есть футболисты, которые сейчас значительно сильнее него. Сложно сказать, в каком матче он выйдет, ведь мы играем для того, чтобы набирать очки. К каждому матчу серьезная подготовка, но что касается Лоськова, мы хотим, чтобы он сыграл этот 400-й матч", - цитирует Семина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.