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Юрий Семин: "Локомотив" хочет, чтобы Лоськов правильно завершил карьеру футболиста

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что клуб хочет, чтобы тренер Дмитрий Лоськов правильно завершил игровую карьеру, сыграв свой 400-й матч за команду.

"Мы все прекрасно понимаем, что болельщики хотели и хотят, чтобы Лоськов сыграл свой 400-й матч. Посмотрим, как будут складываться дела, как будем играть. Мы, конечно, не рассчитываем на Лоськова как на игрока основного состава, но хотим, чтобы он правильно завершил карьеру и сыграл этот матч. Неважно, будет ли это пять минут или 10, это просто уважение к болельщикам, клубу и игроку, мы этого хотели.

Лоськов в такой же форме, как Егор Титов, но выйти, как основной игрок, он не может, потому что есть футболисты, которые сейчас значительно сильнее него. Сложно сказать, в каком матче он выйдет, ведь мы играем для того, чтобы набирать очки. К каждому матчу серьезная подготовка, но что касается Лоськова, мы хотим, чтобы он сыграл этот 400-й матч", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Лоськов Локомотив
Сегодня, 20:15
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6
(3)
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Паровозам конечно громадная уважуха за это решение! В какой бы он форме не был - выйти придется. ))) И как он там свои минуты отыграет - нам всем должно быть по-барабану...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Rusl0001
Даже и не скажешь, что ему 43. На все 50 уже тянет.

скажу больше- на 65 heart_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 20:53) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если болелы заранее не будут знать, большой шанс, что когда он все-таки выйдет на 10 мин (или на сколько там Палыч решит все-таки) - людей окажется тыс 5 на трибунах.
И будет это какое-то очень странное прощание.
Да и вообще какой-никакой антураж нужен.

Ну и на счет Титова он пошутил. Титов каждый год в кубке Легенд носится.
А Лоськова показали, он как-то сильно постарел. Хотя я его не видел может года 3-4 всего.
Даже и не скажешь, что ему 43. На все 50 уже тянет.
Карпин в 48 моложе выглядит.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№3 Написал: casabl (Сегодня, 20:53) #
  • +3
  •  (3)

Увидеть на поле такого умного игрока- это счастье ЛЮБОГО болельщика.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:51) #
  • -6
  •  (6)

ну дык чтоб надорвался в сорок три года, тащя на се паровоз laughing
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:40) #
  • +7
  •  (7)

Правильное решение руководства,которое с уважением относится к своим легендам!
Регистрация: 27.07.2016
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