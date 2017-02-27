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Кирилл Ковальчук хочет расторгнуть контракт с "Томью"

Полузащитник "Томи" Кирилл Ковальчук, находящийся в расположении "Ордабасы", намерен покинуть клуб в ближайшее время, сообщает "Спорт-Экспресс".

30-летний украинец ведет переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Теги: Томь
Сегодня, 16:15
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