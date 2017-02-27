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10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Кирилл Ковальчук хочет расторгнуть контракт с "Томью"
Полузащитник "Томи" Кирилл Ковальчук, находящийся в расположении "Ордабасы", намерен покинуть клуб в ближайшее время, сообщает "Спорт-Экспресс".
30-летний украинец ведет переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
30-летний украинец ведет переговоры о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
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