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Ринат Билялетдинов: "Рубин" в последний момент объявил, что не рассчитывает на Динияра

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал слова спортивного директора казанского клуба Ильгиза Фахриева, который заявил, что клуб не собирается продлевать контракт с Динияром Билялетдиновым.

"Главный тренер тут не при чем. Шанс Динияру не дал автор этого высказывания. Бывший генеральный, ныне спортивный директор Ильгиз Фахриев. Наверное думает, вдруг там сын что-то за папу скажет. Человек судит по себе. Шанс Динияру не дали. Он доработает контракт и уйдет. "Рубин" не помогал Динияру с арендой. В последний момент клуб объявил, что не рассчитывает на него, не оставив запас времени. Такие методы у господина Фахриева. Обычно игроку предлагают найти какие-то варианты, помогают сами, разрешают вести переговоры. Такой подход. А здесь этого не было: он тренировался, а за два дня до закрытия трансферного окна, когда команды уже укомплектованы, ему сказали искать новую команду. Для этого человека такие действия кажутся нормальными", — цитирует специалиста "Спорт День за Днем".
Теги: Билялетдинов Д. Рубин Билялетдинов Р.
Сегодня, 16:33
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№5 Написал: fits (Сегодня, 16:59) #
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online

И как не стыдно тут плакаться...
Как обижают все...
Работай по человечески, и все будет...
Может причину стоит поискать в себе...
Регистрация: 6.10.2016
№4 Написал: khmel Питер (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А это что???
Регистрация: 12.08.2012
№3 Написал: Академия (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (1)

то, что на Билла младшего давно не рассчитывают понятно и дураку. А вот на что рассчитывает сам Билл младший как раз таки понятно. Хватило же ума в свое время связаться с Биллом старшим. Единственное положительное, что осталось в памяти от его шефствования это шанс Набиуллину.
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
папой прикрываться нехорошо! и сыном тоже!

один горе физрук тренер!
другой горе футболист..закончивший играть еще в англии
а крайние то Спартак и Карпин, теперь Рубин и его руководство..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (1)
online

А кто на него расчитывает?
Ты, да он сам постоянно мутоту гнёт.. Ноль!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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