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Ринат Билялетдинов: "Рубин" в последний момент объявил, что не рассчитывает на Динияра
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал слова спортивного директора казанского клуба Ильгиза Фахриева, который заявил, что клуб не собирается продлевать контракт с Динияром Билялетдиновым.
"Главный тренер тут не при чем. Шанс Динияру не дал автор этого высказывания. Бывший генеральный, ныне спортивный директор Ильгиз Фахриев. Наверное думает, вдруг там сын что-то за папу скажет. Человек судит по себе. Шанс Динияру не дали. Он доработает контракт и уйдет. "Рубин" не помогал Динияру с арендой. В последний момент клуб объявил, что не рассчитывает на него, не оставив запас времени. Такие методы у господина Фахриева. Обычно игроку предлагают найти какие-то варианты, помогают сами, разрешают вести переговоры. Такой подход. А здесь этого не было: он тренировался, а за два дня до закрытия трансферного окна, когда команды уже укомплектованы, ему сказали искать новую команду. Для этого человека такие действия кажутся нормальными", — цитирует специалиста "Спорт День за Днем".
"Главный тренер тут не при чем. Шанс Динияру не дал автор этого высказывания. Бывший генеральный, ныне спортивный директор Ильгиз Фахриев. Наверное думает, вдруг там сын что-то за папу скажет. Человек судит по себе. Шанс Динияру не дали. Он доработает контракт и уйдет. "Рубин" не помогал Динияру с арендой. В последний момент клуб объявил, что не рассчитывает на него, не оставив запас времени. Такие методы у господина Фахриева. Обычно игроку предлагают найти какие-то варианты, помогают сами, разрешают вести переговоры. Такой подход. А здесь этого не было: он тренировался, а за два дня до закрытия трансферного окна, когда команды уже укомплектованы, ему сказали искать новую команду. Для этого человека такие действия кажутся нормальными", — цитирует специалиста "Спорт День за Днем".
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