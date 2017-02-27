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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Анзор Кавазашвили: родные посмеялись: как так, назначили в "Анжи", а я не в курсе
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР, двукратный чемпион Союза Анзор Кавазашвили отметил, что за прошедшие три дня к нему никто из "Анжи" не обращался.
Ранее на сайте махачкалинского клуба в разделе "Руководство" появилась информация, согласно которой 76-летний ветеран числится председателем совета директоров "Анжи".
– Ничего не поменялось за три дня?
– Нет-нет. Мне никто из клуба не звонил. Заинтересовался, зашел на сайт "Анжи", вместе с родными посмеялись. Как так, назначили, а я не в курсе. Может ли это быть мой полный тезка? На всей планете есть только один Анзор Амберкович Кавазашвили.
"Спорт-Экспресс"
Ранее на сайте махачкалинского клуба в разделе "Руководство" появилась информация, согласно которой 76-летний ветеран числится председателем совета директоров "Анжи".
– Ничего не поменялось за три дня?
– Нет-нет. Мне никто из клуба не звонил. Заинтересовался, зашел на сайт "Анжи", вместе с родными посмеялись. Как так, назначили, а я не в курсе. Может ли это быть мой полный тезка? На всей планете есть только один Анзор Амберкович Кавазашвили.
"Спорт-Экспресс"
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