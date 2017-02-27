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Анзор Кавазашвили: родные посмеялись: как так, назначили в "Анжи", а я не в курсе

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР, двукратный чемпион Союза Анзор Кавазашвили отметил, что за прошедшие три дня к нему никто из "Анжи" не обращался.

Ранее на сайте махачкалинского клуба в разделе "Руководство" появилась информация, согласно которой 76-летний ветеран числится председателем совета директоров "Анжи".

– Ничего не поменялось за три дня?

– Нет-нет. Мне никто из клуба не звонил. Заинтересовался, зашел на сайт "Анжи", вместе с родными посмеялись. Как так, назначили, а я не в курсе. Может ли это быть мой полный тезка? На всей планете есть только один Анзор Амберкович Кавазашвили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кавазашвили Анжи
Сегодня, 20:18
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