Анзор Кавазашвили: родные посмеялись: как так, назначили в "Анжи", а я не в курсе

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР, двукратный чемпион Союза Анзор Кавазашвили отметил, что за прошедшие три дня к нему никто из "Анжи" не обращался.Ранее на сайте махачкалинского клуба в разделе "Руководство" появилась информация, согласно которой 76-летний ветеран числится председателем совета директоров "Анжи".– Нет-нет. Мне никто из клуба не звонил. Заинтересовался, зашел на сайт "Анжи", вместе с родными посмеялись. Как так, назначили, а я не в курсе. Может ли это быть мой полный тезка? На всей планете есть только один Анзор Амберкович Кавазашвили.