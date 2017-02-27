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"Томь" получила 200 миллионов рублей от "Газпром нефти"

Президент "Томи" и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, рассказал, что клуб нашел деньги на погашение задолженностей.

"Деньги – 200 миллионов рублей – компанией "Газпром нефть" перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей.

"Томь" будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола", - цитирует Жвачкина "Р-Спорт".
Теги: Томь
Сегодня, 21:13
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№7 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
все!!! Зина не катит...
Регистрация: 23.11.2010
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Испытанная схема - руководство Томи (считай руководство области) ставит задачу выйти в ПЛ, берет кредит, покупает дорогих игроков, выходит в ПЛ. К середине сезона приходит пора платить по счетам, денег нет, начинают писать письма в РФС и лично Путину, грозясь сняться c турнирf. Для спасения чести рос футбола в административно-приказном порядке одному из подразделений Газпрома предлагается профинансировать Томь. Клуб благополучно выживает до момента вылета, и на следующий год руководство ставит задачу выйти в ПЛ, берет кредит...
???
PROFIT!!!
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот газпром хоть делом занялся - не все табор конокрадов спонсировать. Они и на бабушках не голодают


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Видно в томске все пенсионеры и соцработники живут не плохо, коль на футболистов такие деньги нашли.
Регистрация: 25.10.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Зенит со Спартаком скинулись?))

Спартаку та зачем?Он дома и нормальную томь обыграл бы,а вот позорный недоклуб видимо боится слить молодежке томи вот и закинули деньжат,ужас что творится((
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Зенит со Спартаком скинулись?))

Брось, какой уважаемый клуб будет иметь дело со спартаком.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:16) #
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online

Зенит со Спартаком скинулись?))
Регистрация: 28.12.2015
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