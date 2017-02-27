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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
"Томь" получила 200 миллионов рублей от "Газпром нефти"
Президент "Томи" и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, рассказал, что клуб нашел деньги на погашение задолженностей.
"Деньги – 200 миллионов рублей – компанией "Газпром нефть" перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей.
"Томь" будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола", - цитирует Жвачкина "Р-Спорт".
"Деньги – 200 миллионов рублей – компанией "Газпром нефть" перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей.
"Томь" будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола", - цитирует Жвачкина "Р-Спорт".
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