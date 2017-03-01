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Александр Егоров: было неприятно смотреть на себя со стороны. Был лишний вес, живот

Арбитр российской премьер-лиги Александр Егоров рассказал о подготовке к чемпионату на зимнем сборе судей.

"С тем весом я не успевал где-то, больше уставал, сердце и суставы получали большую нагрузку. У меня есть некоторая предрасположенность к лишнему весу, всегда стараюсь держать себя в рамках, но что-то произошло. Видел себя в осенней части чемпионата, когда пересматривал матчи. Не могу сказать, что это жалкое зрелище, но мне было неприятно смотреть на себя со стороны. Был лишний вес, живот.

Решил, что если хочу остаться дальше в профессии и судить, то должен что-то сделать. Съездил в специальный санаторий для очищения организма и пообщался со своим хорошим знакомым, обладателем Кубка мира по бодибилдингу. Он мне расписал программу, под его руководством провели определенную работу, направленную на сжигание жира. Мы эту работу еще продолжим, когда я вернусь в Россию.

Когда был в Германии, увидел специальный костюм, с так называемым эффектом сауны. Бегать с таким достаточно тяжело, но на кардиотренажерах я занимаюсь в нем или в маске. В таких же масках тренируются иногда участники боев без правил, там два отверстия на вдох и одно на выдох.

Любой тест – он всегда тяжелый. Это и психологический, и физический стресс для организма. Но если человек готовился, для него не должно возникнуть проблем каких-то. Моменты, которые мы смотрим на видеозаписях, должны укладываться в голове и затем всплывать в игре в нужное время и на подсознательном уровне", - цитирует Егорова "Матч ТВ".
Теги: Егоров
Сегодня, 17:55
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№2 Написал: дин провинция (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Жрать надо меньше..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
фото давай smile


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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