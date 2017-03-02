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Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ" прокомментировал инцидент, случившийся с форвардом "Зенита" и национальной команды Александром Кокориным.

"Мы с первого дня обозначали приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем, на игре и между играми должен показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи нас не устраивают", — сказал Черчесов.

Напомним, что в ночь на 26 февраля в центре Москвы инспектором ДПС был остановлен автомобиль Bentley, за рулем которого находился Кокорин. Футболист был задержан за выезд на встречную полосу.
Теги: Черчесов Кокорин
Сегодня, 22:10
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(1)
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, Саламыч...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:26) #
  • -1
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online

Вот это слова тренера сборной! Молодец Стас! Гнать в шею таких футболистов!
Регистрация: 27.07.2016
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