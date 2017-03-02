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Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ" прокомментировал инцидент, случившийся с форвардом "Зенита" и национальной команды Александром Кокориным.
"Мы с первого дня обозначали приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем, на игре и между играми должен показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи нас не устраивают", — сказал Черчесов.
Напомним, что в ночь на 26 февраля в центре Москвы инспектором ДПС был остановлен автомобиль Bentley, за рулем которого находился Кокорин. Футболист был задержан за выезд на встречную полосу.
"Мы с первого дня обозначали приоритеты. Футболист сборной должен на поле, за полем, на игре и между играми должен показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи нас не устраивают", — сказал Черчесов.
Напомним, что в ночь на 26 февраля в центре Москвы инспектором ДПС был остановлен автомобиль Bentley, за рулем которого находился Кокорин. Футболист был задержан за выезд на встречную полосу.
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