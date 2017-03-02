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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше (1)
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше (1)
Ольга Смородская: текущие успехи "Локомотива" на поле - худшие в истории клуба
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба.
– За "Локомотивом" следите?
– Конечно. "Локомотив" навсегда в моем сердце. Как оценю шаги нового руководства? Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю "Локомотива". Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать. Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.
Eurosport.ru.
– За "Локомотивом" следите?
– Конечно. "Локомотив" навсегда в моем сердце. Как оценю шаги нового руководства? Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю "Локомотива". Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать. Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.
Eurosport.ru.
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