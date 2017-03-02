Ольга Смородская: текущие успехи "Локомотива" на поле - худшие в истории клуба

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба.– Конечно. "Локомотив" навсегда в моем сердце. Как оценю шаги нового руководства? Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю "Локомотива". Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать. Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.