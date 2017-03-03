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Магомед Оздоев: Черчесов одобрит любой трансфер игрока сборной

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал об отношении наставника национальной команды Станислава Черчесова к получению футболистами регулярной игровой практики.

"Станислав Саламович всегда говорил, что футболист сборной должен регулярно играть. Был такой разговор. Думаю, он одобрит любой переход игрока сборной. Главное, чтобы этот футболист играл на постоянной основе и прогрессировал", — цитирует Оздоева ФАН.
Теги: Оздоев Черчесов
Сегодня, 20:43
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