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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Магомед Оздоев: Черчесов одобрит любой трансфер игрока сборной
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал об отношении наставника национальной команды Станислава Черчесова к получению футболистами регулярной игровой практики.
"Станислав Саламович всегда говорил, что футболист сборной должен регулярно играть. Был такой разговор. Думаю, он одобрит любой переход игрока сборной. Главное, чтобы этот футболист играл на постоянной основе и прогрессировал", — цитирует Оздоева ФАН.
"Станислав Саламович всегда говорил, что футболист сборной должен регулярно играть. Был такой разговор. Думаю, он одобрит любой переход игрока сборной. Главное, чтобы этот футболист играл на постоянной основе и прогрессировал", — цитирует Оздоева ФАН.
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