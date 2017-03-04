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Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
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Сергей Андреев: "Зениту" с Халком было бы проще догнать "Спартак"

Бывший главный тренер "Ростельмаша" Сергей Андреев считает, что "Зениту" будет непросто догнать "Спартак" во второй части чемпионата.

"Никогда не был Нострадамусом, но скажу так. Меня удивляет, когда слышу, что пять очков отрыва "Спартака" от "Зенита" – это ничто. Я не болею ни за "Спартак", ни за "Зенит", но хочу, чтобы красно-белые взяли золото. А пять очков – это, на всякий случай, нужно, чтобы москвичи два раза проиграли, а питерцы, напротив, два раза победили…Так что бабушка надвое сказала. А в "Спартаке" я, к слову, лично знаю трех человек – Тему Реброва, Диму Комбарова, а Денис Глушаков даже играл у меня. Продолжаю с ним общаться. Позвонил ему после гола "Амкару" и сказал: "Глушаков, я в жизни сам забивал хорошие голы и повидал многое в футболе. Но такого! Уже в компенсированное время! Прими все мои поздравления!" Не уверен, что именно "Зенит" станет вторым, а не ЦСКА. Как говорится, "будем посмотреть". Поглядим, как команды сыграют в субботу. "Зенит" меня что-то не впечатляет. Без Халка им очень и очень тяжело. Хорошо еще, что Данни поправился – серьезное усиление. Но с Халком у них было бы гораздо больше шансов догнать "Спартак". Сейчас их, откровенно говоря, немного", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
Теги: Андреев Халк Зенит Спартак
Сегодня, 16:06
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№2 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 16:18) #
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Я вас очень уважаю Сергей Васильевич , вы наше все .Но рассуждать типа: а вот если бы Халк был , сродни тому , что порассуждать если бы вместо Зенита в нашем чемпе стала бы играть Бавария )))) Зачем думать о том , чего нет ? И Зенит не команда , и Халк давно не зенитовец .
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кто спорит?Для нашего чемпа игрок уровня Халка это звезда.Достаточно посмотреть количество голов и передач партнерам,да и Цска со Спартаком были его любимыми клиентами,он им регулярно отгружал.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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