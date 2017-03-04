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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
10:36
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Луис Энрике: я немного успокоился (3)
09:44
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
09:36
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Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
02:40
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Сергей Андреев: "Зениту" с Халком было бы проще догнать "Спартак"
Бывший главный тренер "Ростельмаша" Сергей Андреев считает, что "Зениту" будет непросто догнать "Спартак" во второй части чемпионата.
"Никогда не был Нострадамусом, но скажу так. Меня удивляет, когда слышу, что пять очков отрыва "Спартака" от "Зенита" – это ничто. Я не болею ни за "Спартак", ни за "Зенит", но хочу, чтобы красно-белые взяли золото. А пять очков – это, на всякий случай, нужно, чтобы москвичи два раза проиграли, а питерцы, напротив, два раза победили…Так что бабушка надвое сказала. А в "Спартаке" я, к слову, лично знаю трех человек – Тему Реброва, Диму Комбарова, а Денис Глушаков даже играл у меня. Продолжаю с ним общаться. Позвонил ему после гола "Амкару" и сказал: "Глушаков, я в жизни сам забивал хорошие голы и повидал многое в футболе. Но такого! Уже в компенсированное время! Прими все мои поздравления!" Не уверен, что именно "Зенит" станет вторым, а не ЦСКА. Как говорится, "будем посмотреть". Поглядим, как команды сыграют в субботу. "Зенит" меня что-то не впечатляет. Без Халка им очень и очень тяжело. Хорошо еще, что Данни поправился – серьезное усиление. Но с Халком у них было бы гораздо больше шансов догнать "Спартак". Сейчас их, откровенно говоря, немного", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
"Никогда не был Нострадамусом, но скажу так. Меня удивляет, когда слышу, что пять очков отрыва "Спартака" от "Зенита" – это ничто. Я не болею ни за "Спартак", ни за "Зенит", но хочу, чтобы красно-белые взяли золото. А пять очков – это, на всякий случай, нужно, чтобы москвичи два раза проиграли, а питерцы, напротив, два раза победили…Так что бабушка надвое сказала. А в "Спартаке" я, к слову, лично знаю трех человек – Тему Реброва, Диму Комбарова, а Денис Глушаков даже играл у меня. Продолжаю с ним общаться. Позвонил ему после гола "Амкару" и сказал: "Глушаков, я в жизни сам забивал хорошие голы и повидал многое в футболе. Но такого! Уже в компенсированное время! Прими все мои поздравления!" Не уверен, что именно "Зенит" станет вторым, а не ЦСКА. Как говорится, "будем посмотреть". Поглядим, как команды сыграют в субботу. "Зенит" меня что-то не впечатляет. Без Халка им очень и очень тяжело. Хорошо еще, что Данни поправился – серьезное усиление. Но с Халком у них было бы гораздо больше шансов догнать "Спартак". Сейчас их, откровенно говоря, немного", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
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