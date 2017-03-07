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Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве"

Матч за Суперкубок России 2017 года пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" в случае победы "Спартака" в чемпионате России, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Как известно, у нас есть два варианта проведения матча: первый - стадион ЦСКА, второй - стадион "Локомотив". Но все должны понимать, что если "Спартак" будет участником матча за Суперкубок, то будет сложно провести игру на арене ЦСКА, ведь между этими клубами историческое противостояние, это надо учитывать. Так что если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Спартак
Сегодня, 18:43
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9
(0)
№9 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такое ощущение что Чемпионство у свиней уже куплено...хотя ещё прилично игр....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что, уже места поделили? Ах да... Мутко же за нас. Забыл, каюсь )))
Регистрация: 21.12.2010
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: сектант
Цитата: Пивовед
А почему не в Лужниках?
А вдруг Локо кубок возьмёт- так, дома играть значит будет...

Кстати да,в кубке Лрко да Рубин остались из серьезны


И я думаю,- Лужу на НАШ суперфинал мы смогли бы обеспечить аншлагом..

В Лужниках, будем играть при поддержке 80 тыс. спартаковских болельщиков и 5 тыс, как обычно паровоздников подъедут !....
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: Мгла (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Пивовед
Цитата: сектант
Цитата: Пивовед
А почему не в Лужниках?
А вдруг Локо кубок возьмёт- так, дома играть значит будет...

Кстати да,в кубке Лрко да Рубин остались из серьезны


И я думаю,- Лужу на НАШ суперфинал мы смогли бы обеспечить аншлагом..

вот злой ты все же печкин... грязнуль... да прям грязным рылом да в дерьмо.. у них же 15 лямов болел... а лужу собрать они не смогут..никогда..
Регистрация: 7.03.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Цитата: Пивовед
А почему не в Лужниках?
А вдруг Локо кубок возьмёт- так, дома играть значит будет...

Кстати да,в кубке Лрко да Рубин остались из серьезны


И я думаю,- Лужу на НАШ суперфинал мы смогли бы обеспечить аншлагом..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
А почему не в Лужниках?
А вдруг Локо кубок возьмёт- так, дома играть значит будет...

Кстати да,в кубке Лрко да Рубин остались из серьезны
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А почему не в Лужниках?
А вдруг Локо кубок возьмёт- так, дома играть значит будет...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Давай, лей елей на мясо, глядишь подскользнется, начало положено....
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:47) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так это в 2018 будет если будет.
Регистрация: 3.11.2016
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