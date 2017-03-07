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Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (9)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (9)
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Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве"
Матч за Суперкубок России 2017 года пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" в случае победы "Спартака" в чемпионате России, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Как известно, у нас есть два варианта проведения матча: первый - стадион ЦСКА, второй - стадион "Локомотив". Но все должны понимать, что если "Спартак" будет участником матча за Суперкубок, то будет сложно провести игру на арене ЦСКА, ведь между этими клубами историческое противостояние, это надо учитывать. Так что если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве", - цитирует Прядкина ТАСС.
"Как известно, у нас есть два варианта проведения матча: первый - стадион ЦСКА, второй - стадион "Локомотив". Но все должны понимать, что если "Спартак" будет участником матча за Суперкубок, то будет сложно провести игру на арене ЦСКА, ведь между этими клубами историческое противостояние, это надо учитывать. Так что если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве", - цитирует Прядкина ТАСС.
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