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Роман Бабаев: Васин может достойно заменить Березуцкого в сборной
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение защитника команды Василия Березуцкого приостановить свои выступления за национальную сборную.
"Я отнесся к его решению с понимаем. Считаю, что Василий поступил честно, если он понимает, что в силу состояния здоровья и возрастных ограничений он не может быть уверен, что принесет пользу национальной команде. Несколько мне известно, если он будет готов и в хорошем состоянии, он сможет выйти на поле и помочь национальной команде. Ничто не вечно под луной. Уверен, что Станислав Черчесов примет правильное решение, кем заменить Василия. Это не самая большая сложность в этой истории. Есть Виктор Васин и другие игроки, которые смогут достойно его заменить", - приводит его слова ТАСС.
"Я отнесся к его решению с понимаем. Считаю, что Василий поступил честно, если он понимает, что в силу состояния здоровья и возрастных ограничений он не может быть уверен, что принесет пользу национальной команде. Несколько мне известно, если он будет готов и в хорошем состоянии, он сможет выйти на поле и помочь национальной команде. Ничто не вечно под луной. Уверен, что Станислав Черчесов примет правильное решение, кем заменить Василия. Это не самая большая сложность в этой истории. Есть Виктор Васин и другие игроки, которые смогут достойно его заменить", - приводит его слова ТАСС.
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