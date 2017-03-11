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Роман Бабаев: Васин может достойно заменить Березуцкого в сборной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение защитника команды Василия Березуцкого приостановить свои выступления за национальную сборную.

"Я отнесся к его решению с понимаем. Считаю, что Василий поступил честно, если он понимает, что в силу состояния здоровья и возрастных ограничений он не может быть уверен, что принесет пользу национальной команде. Несколько мне известно, если он будет готов и в хорошем состоянии, он сможет выйти на поле и помочь национальной команде. Ничто не вечно под луной. Уверен, что Станислав Черчесов примет правильное решение, кем заменить Василия. Это не самая большая сложность в этой истории. Есть Виктор Васин и другие игроки, которые смогут достойно его заменить", - приводит его слова ТАСС.
Теги: Бабаев ЦСКА Васин Березуцкий В. Сборная России
Сегодня, 17:22
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(1)
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:38) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот когда Гончаренко станет тренером сборной, будете ему указывать.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:25) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бабаев может недостойно заменить Пельменя в цирке или в КВН-е


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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