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РФПЛ обратится к партнерам-букмекерам по поводу матча "Арсенала" и "Урала"

РФПЛ обратится к партнерам по раннему оповещению по поводу матча 19-го тура чемпионата страны "Арсенал" - "Урал", заявил президент лиги Сергей Прядкин.

В пятницу "Урал" проиграл на выезде "Арсеналу" со счетом 0:2. Дублем отметился Федерико Расич, который на 19-й минуте реализовал пенальти, а на 62-й забил ударом головой. Бывший вратарь сборной России, московских "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин в Twitter высказал мнение, что Николай Заболотный не хотел ловить мячи после ударов, приведших к взятию ворот.

"Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС. Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Арсенал Тула Урал
Вчера, 23:29
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