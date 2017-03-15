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Игроки "Урала" впервые посетили "Екатеринбург-Арену"

Сегодня, 15 марта, футболисты, тренеры и руководство "Урала" посетили строительную площадку стадиона "Екатеринбург-Арена", который уже через год станет основной площадкой для проведения домашних матчей уральского клуба, а летом 2018 года примет 4 матча Чемпионата мира, сообщает официальный сайт команды.

Экскурсию по строящемуся стадиону для команды провел Тимур Уфимцев, руководитель компании «Синара-Девелопмент» (генеральный подрядчик строительства). Футболистам показали трибуны, которые во время матчей мундиаля будут способны вместить 35 тысяч зрителей, а также подтрибунные помещения – раздевалки команд, массажные, душевые и разминочные зоны.

В настоящий момент полностью завершены железобетонные работы на всех четырех трибунах «Екатеринбург-Арены», продолжается устройство стен и перегородок в подтрибунных помещениях, начат монтаж северной сборно-разборной трибуны, ведутся фасадные работы. Накануне был завершен процесс раскружаливания внешнего кольца крыши спортивного объекта, и строители уже приступили к монтажу кровельного покрытия навеса.

Представители команды остались довольны увиденным, отметив просторные раздевалки и другие помещения для команд, а также близость трибун к будущему футбольному полю.
Теги: Урал
Сегодня, 18:14
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