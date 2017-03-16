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Роман Павлюченко не сыграет с "Рубином"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко не сыграет в матче 20-го тура чемпионата России с "Рубином", сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.

"Рома пока болеет, занимается с тренером индивидуально. К сожалению, в ближайшем матче с «Рубином» он участия не примет", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
Теги: Павлюченко Урал Рубин
Сегодня, 18:06
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№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Краснодар»
начинается как в Кубани....или где он играл,да где он токо не играл---играть не хочет,начинает придумывать болячки
Регистрация: 15.04.2009
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