Реорганизация менеджмента "Ростова" завершится к концу 2017 года

Реорганизация менеджмента футбольного клуба "Ростов" завершится к концу 2017 года, в данный момент произошла замена директора клуба и его заместителя, а также ротация других ключевых фигур команды, сообщают в правительстве Ростовской области."Реорганизация менеджмента ФК "Ростов", начатая в июле 2016 года по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, завершится к концу 2017 года. Оздоровление команды проходит по основным направлениям: финансовая стабилизация, улучшение менеджмента команды и выстраивание более эффективных взаимоотношений между тренерским штабом, руководством команды и игроками. Произошла замена директора и заместителя директора клуба, активизировано штатное расписание и произведена ротация других ключевых фигур клуба – таких, как главный бухгалтер, его заместитель, специалисты правового отдела. В настоящий момент подбираются кандидатуры заместителей директора клуба, осуществлено обновление совета директоров. Укомплектовать штат менеджмента команды – основная цель в настоящий момент", - заявил первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов.