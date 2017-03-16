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Реорганизация менеджмента "Ростова" завершится к концу 2017 года

Реорганизация менеджмента футбольного клуба "Ростов" завершится к концу 2017 года, в данный момент произошла замена директора клуба и его заместителя, а также ротация других ключевых фигур команды, сообщают в правительстве Ростовской области.

"Реорганизация менеджмента ФК "Ростов", начатая в июле 2016 года по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, завершится к концу 2017 года. Оздоровление команды проходит по основным направлениям: финансовая стабилизация, улучшение менеджмента команды и выстраивание более эффективных взаимоотношений между тренерским штабом, руководством команды и игроками. Произошла замена директора и заместителя директора клуба, активизировано штатное расписание и произведена ротация других ключевых фигур клуба – таких, как главный бухгалтер, его заместитель, специалисты правового отдела. В настоящий момент подбираются кандидатуры заместителей директора клуба, осуществлено обновление совета директоров. Укомплектовать штат менеджмента команды – основная цель в настоящий момент", - заявил первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов.

"Р-Спорт"
Сегодня, 21:45
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