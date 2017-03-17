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"Ростов" провел тренировку в Манчестере после матча Лиги Европы

На следующий день после матча 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" (1:0) российская команда провела тренировку в родном городе своего противника, информируют "Известия".

Занятие носило восстановительный характер. Тренировка началась в 11:00 по местному времени на базе неподалеку от Манчестера и продолжалась около часа. Участие в ней приняли и те игроки, которые не сыграли с "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации — в частности, полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а также незаявленный на Лигу Европы Павел Могилёвец.

Сегодня "Ростов" покинет Манчестер и чартерным рейсом отправится в Самару. Там в рамках 20-го тура РФПЛ донской клуб 19 марта сыграет с местными "Крыльями Советов".
Теги: Ростов
Сегодня, 18:00
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