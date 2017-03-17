Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:34
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
Антон Миранчук: надеюсь, что как можно скорее наберу оптимальную форму и смогу помочь первой команде
19:25
"Амкар" прилетел в Томск
"Амкар" прилетел в Томск
17:30
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет (2)
15:14
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Андерлехтом", "Сельте" достался "Генк" в 1/4 финала Лиги Европы (14)
14:42
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
На матче Россия - Бельгия ожидается не менее 40 тысяч зрителей, власти Сочи готовят концертную программу
"Ростов" провел тренировку в Манчестере после матча Лиги Европы
На следующий день после матча 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" (1:0) российская команда провела тренировку в родном городе своего противника, информируют "Известия".
Занятие носило восстановительный характер. Тренировка началась в 11:00 по местному времени на базе неподалеку от Манчестера и продолжалась около часа. Участие в ней приняли и те игроки, которые не сыграли с "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации — в частности, полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а также незаявленный на Лигу Европы Павел Могилёвец.
Сегодня "Ростов" покинет Манчестер и чартерным рейсом отправится в Самару. Там в рамках 20-го тура РФПЛ донской клуб 19 марта сыграет с местными "Крыльями Советов".
Занятие носило восстановительный характер. Тренировка началась в 11:00 по местному времени на базе неподалеку от Манчестера и продолжалась около часа. Участие в ней приняли и те игроки, которые не сыграли с "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации — в частности, полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а также незаявленный на Лигу Европы Павел Могилёвец.
Сегодня "Ростов" покинет Манчестер и чартерным рейсом отправится в Самару. Там в рамках 20-го тура РФПЛ донской клуб 19 марта сыграет с местными "Крыльями Советов".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.