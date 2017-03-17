"Амкар" прилетел в Томск

Основной и молодежный состав "Амкара" только что приземлились в Томске.Завтра в 9.00 по пермскому времени "Амкар-молодежный" сыграет с томскими коллегами матч Росгосстрах Молодежного Первенства на стадионе "Томь". А основные команды "Амкара" и "Томи" сойдутся в очном поединке на стадионе "Труд". Начало встречи - в 13.30.