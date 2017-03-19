Гилерме: вызова в сборную всегда жду

Вратарь "Локомотива" Гилерме прокомментировал свой вызов в национальную сборную России.- В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра.– Пораньше лягу спать (смеется).– Ничего особенного. Собирался просто побыть дома с семьей. С радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.– Согласен. Думаю, это была хорошая игра для российского футбола и всех болельщиков. Аншлаг, много атак, борьбы, эмоций... И большое стремление обеих команд к победе. По себе чувствую: было много работы, стресса, игроки "Спартака" скажут то же самое.– Нет. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру, в матчах с "Тереком" и "Динамо". Я знаю, что Черчесов – известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора. Готовлюсь к этому.