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Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Вратарь "Локомотива" Гилерме прокомментировал свой вызов в национальную сборную России.
- В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра.
– Не рано?
– Пораньше лягу спать (смеется).
– Тренерский штаб "Локо" предоставил несколько выходных. Какие были планы?
– Ничего особенного. Собирался просто побыть дома с семьей. С радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.
– По откликам участников столичного дерби игра в целом подарила позитивные эмоции. Это очень важно перед поездкой в сборную.
– Согласен. Думаю, это была хорошая игра для российского футбола и всех болельщиков. Аншлаг, много атак, борьбы, эмоций... И большое стремление обеих команд к победе. По себе чувствую: было много работы, стресса, игроки "Спартака" скажут то же самое.
– Знакомы ли вы с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым?
– Нет. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру, в матчах с "Тереком" и "Динамо". Я знаю, что Черчесов – известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора. Готовлюсь к этому.
ФК "Локомотив"
- В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра.
– Не рано?
– Пораньше лягу спать (смеется).
– Тренерский штаб "Локо" предоставил несколько выходных. Какие были планы?
– Ничего особенного. Собирался просто побыть дома с семьей. С радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.
– По откликам участников столичного дерби игра в целом подарила позитивные эмоции. Это очень важно перед поездкой в сборную.
– Согласен. Думаю, это была хорошая игра для российского футбола и всех болельщиков. Аншлаг, много атак, борьбы, эмоций... И большое стремление обеих команд к победе. По себе чувствую: было много работы, стресса, игроки "Спартака" скажут то же самое.
– Знакомы ли вы с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым?
– Нет. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру, в матчах с "Тереком" и "Динамо". Я знаю, что Черчесов – известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора. Готовлюсь к этому.
ФК "Локомотив"
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