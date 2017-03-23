Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:17
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
19:00
Эрик Байи: знаем, что в сборной России не только футболисты ЦСКА, там игроки из разных клубов (3)
Эрик Байи: знаем, что в сборной России не только футболисты ЦСКА, там игроки из разных клубов (3)
18:12
Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (3)
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (3)
14:56
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (3)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (3)
Геннадий Орлов: "Спартак" такой же, как и все. Без хорошей, накатанной игры
Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов поделился мнением по поводу выступления "Спартака" в нынешнем сезоне российской премьер-лиги.
– Эти эмоции естественны: на кону большие деньги. И все больше опасность их потерять. Надо сказать, что это обострение происходит благодаря "Спартаку". Пока "Спартак" не шел на первом месте, было поспокойнее. Когда "Спартак" вышел в лидеры, он всколыхнул те миллионы, которые всегда за него болели. Я хочу сказать про "Зенит": для всех загадка, что происходит с "Зенитом". Вроде бы осенью начали, все хвалили, была потрясающая оценка московских журналистов.
Я 12 лет уже занимаюсь футбольной наукой, и с научной точки зрения могу сказать: были определенные просчеты у Мирчи Луческу. Он предложил новую систему подготовки к весенней части. Но он не учел одного. Все-таки для того, чтоб внедрять реформы, нужно подготовить атмосферу. А ребята в "Зените", особенно из Европы приглашенные, это футболисты устоявшиеся, они знают себе цену, знают свои контракты. Они приехали в Россию как академики.
– Очень непростая ситуация в турнирной таблице.
– Еще 10 игр. Я же сказал: я не вижу хорошей, накатанной игры у московского "Спартака", которая выделяла бы его. Он такой, как все. У "Спартака" есть внутренний подъем – это сильный стимул для чемпионата России. "Спартак" за счет этого может додержаться до конца. Но очки у него будут отхватывать. Будут ничьи. "Спартаку" и с ЦСКА играть, и с "Ростовом" в Ростове. Потери будут.
Все зависит от "Зенита" и ЦСКА. ЦСКА не надо скидывать со счетов, там опытные игроки. Все три клуба на выезде выглядят не очень убедительно. Появилась такая команда, как "Уфа", которая может держать высокий темп все 90 минут и прессинговать. Окончание сезона будет еще более непредсказуемым.
"Фонтанка"
– Эти эмоции естественны: на кону большие деньги. И все больше опасность их потерять. Надо сказать, что это обострение происходит благодаря "Спартаку". Пока "Спартак" не шел на первом месте, было поспокойнее. Когда "Спартак" вышел в лидеры, он всколыхнул те миллионы, которые всегда за него болели. Я хочу сказать про "Зенит": для всех загадка, что происходит с "Зенитом". Вроде бы осенью начали, все хвалили, была потрясающая оценка московских журналистов.
Я 12 лет уже занимаюсь футбольной наукой, и с научной точки зрения могу сказать: были определенные просчеты у Мирчи Луческу. Он предложил новую систему подготовки к весенней части. Но он не учел одного. Все-таки для того, чтоб внедрять реформы, нужно подготовить атмосферу. А ребята в "Зените", особенно из Европы приглашенные, это футболисты устоявшиеся, они знают себе цену, знают свои контракты. Они приехали в Россию как академики.
– Очень непростая ситуация в турнирной таблице.
– Еще 10 игр. Я же сказал: я не вижу хорошей, накатанной игры у московского "Спартака", которая выделяла бы его. Он такой, как все. У "Спартака" есть внутренний подъем – это сильный стимул для чемпионата России. "Спартак" за счет этого может додержаться до конца. Но очки у него будут отхватывать. Будут ничьи. "Спартаку" и с ЦСКА играть, и с "Ростовом" в Ростове. Потери будут.
Все зависит от "Зенита" и ЦСКА. ЦСКА не надо скидывать со счетов, там опытные игроки. Все три клуба на выезде выглядят не очень убедительно. Появилась такая команда, как "Уфа", которая может держать высокий темп все 90 минут и прессинговать. Окончание сезона будет еще более непредсказуемым.
"Фонтанка"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.