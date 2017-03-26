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Раненому в Белграде болельщику "Спартака" удалили селезенку

Болельщику "Спартака" Павлу Бодрову, пережившему нападение в Белграде, удалили селезенку, сообщает RT.

"У Бодрова удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки. Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме, без осложнений.

Бутрин в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем", – сказала дежурный врач Бранислава Стефанович.
Теги: Спартак Црвена Звезда
Сегодня, 16:30
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(0)
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья молодому человеку.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: федюк (Сегодня, 17:19) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Vadim1986
В организме не бывает лишних органов..

Это постановление партии ?
Или личный опыт ?
Любой врач скажет, что лишние органы есть
Регистрация: 26.03.2017
№6 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 17:16) #
  • +3
  •  (3)
online

В организме не бывает лишних органов..
Парню здоровья, и быстрей домой дома и стены лечат..
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:57) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
здоровья парню
Регистрация: 3.02.2011
№4 Написал: федюк (Сегодня, 16:51) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Игорёк
зачем за нож браться?

Чурки
Подонки
Они от страха всегда хватаются за нож
Регистрация: 26.03.2017
№3 Написал: Игорёк (Сегодня, 16:49) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну подрались бы,если стенка на стенку,но зачем за нож браться?
Регистрация: 1.01.2017
№2 Написал: федюк (Сегодня, 16:41) #
  • -6
  •  (10)
online

Печень ел, почки ел - селезёнку - не ел
Кто ел?
Регистрация: 26.03.2017
№1 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Здорова видно пырнули. Не хрена не случайно.


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
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