Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по его апелляции

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко все еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по решению дисциплинарного комитета организации, отклонившего его апелляцию, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы игрока.

"Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем", - цитирует Зайцева "Р-Спорт".
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 16:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.