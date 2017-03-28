Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
13:56
Леонид Слуцкий: Аршавин у нас – это критикуемая фигура, а для фанатов "Арсенала" он легенда (32)
Леонид Слуцкий: Аршавин у нас – это критикуемая фигура, а для фанатов "Арсенала" он легенда (32)
11:34
Верится уже с трудом... (2)
Верится уже с трудом... (2)
Вчера 23:45
Деле Алли: Дефо уже можно считать легендой (1)
Деле Алли: Дефо уже можно считать легендой (1)
Вчера 23:37
Ари: я готов выступать за сборную России (47)
Ари: я готов выступать за сборную России (47)
Вчера 23:20
Хакан Шукюр лишен членства в "Галатасарае"
Хакан Шукюр лишен членства в "Галатасарае"
Вчера 23:15
Франческо Тольдо: сборная Италии зависит от Буффона (1)
Франческо Тольдо: сборная Италии зависит от Буффона (1)
Вчера 23:07
Алессандро Костакурта: Неймар лучше Роналду и Месси (5)
Алессандро Костакурта: Неймар лучше Роналду и Месси (5)
Вчера 22:45
Игорь Лебедев: баннер о BBC? Молодцы ребята, красавцы (4)
Игорь Лебедев: баннер о BBC? Молодцы ребята, красавцы (4)
Вчера 22:34
Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (17)
Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (17)
Вчера 22:30
Сборную Бельгии в матче с Россией поддержат 35 болельщиков (1)
Сборную Бельгии в матче с Россией поддержат 35 болельщиков (1)
Вчера 22:24
"Анжи" поздравил с днём рождения Давида Юрченко
"Анжи" поздравил с днём рождения Давида Юрченко
Роман Еременко еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по его апелляции
Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко все еще не получил от УЕФА мотивировочную часть по решению дисциплинарного комитета организации, отклонившего его апелляцию, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы игрока.
"Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем", - цитирует Зайцева "Р-Спорт".
"Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем", - цитирует Зайцева "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.