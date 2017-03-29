Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Хусаинов: внедрение систем видеоповторов - это тормоз

Советский и российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал перспективы повсеместного внедрения системы видеоповторов.

"Без обиды для наших команд в глубинках, но там с полями еще не разобрались. Внедрение систем видеоповторов - это тормоз. Теряется динамика игры. Если мы хотим добиться нейтральности, объективности, то должны повышать требования к судьям. Надо повышать критерии к их физическому состоянию. Отбирать их надо как космонавтов. Они должны досконально знать футбол.

Какая-то часть судейских скандалов может и уйдет в том же российском футболе с новыми технологиями, но надо повышать качество судей. После внедрения видеповторов взятия ворот начнут пересматривать чуть-ли не каждое нарушение", - цитирует Хусаинова "Спорт FM".
Теги: Хусаинов
Сегодня, 22:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.