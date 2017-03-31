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"Крылья Советов" завершают подготовку к матчу с ЦСКА

"Крылья Советов" завершают подготовку к матчу против ЦСКА в рамках чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня на дневной тренировке к "Крыльям" присоединились "сборники" Александр Зуев и Шелдон Бато, вернувшиеся из расположений молодежной сборной России и национальной команды Тринидада и Тобаго соответственно. Завтра самарцы проведут предыгровую тренировку на клубной базе, после чего рейсовым самолетом отправятся в Москву.
Теги: Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 16:20
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