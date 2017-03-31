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Анатолий Воробьев: Лига наций наилучшим образом сочетает спортивный и коммерческий интерес
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказал мнение относительно проведения нового турнира — Лиги наций.
"Были большие дискуссии по поводу этой задумки, поскольку европейский календарь и так достаточно напряженный. Клубы без восторга воспринимали идею создания нового турнира, считая, что это лишняя нагрузка на игроков. Но маркетологи посчитали, что доходы от показов телевизионных матчей могут снизиться чуть ли не на 40 процентов! Тогда и было принято решение создать такой турнир, который с одной стороны повышал привлекательность матчей для спонсоров, для телевидения, а с другой — имел бы спортивную составляющую. Нужен был формат, где сильные команды играли бы с равными по силе сборными. Но для тех стран, которые не считаются топовыми, придумали мотивацию: за счет этого турнира они могут попасть в финальную часть чемпионата Европы. Я считаю, что эти соревнования — неплохой инновационный продукт", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
"Были большие дискуссии по поводу этой задумки, поскольку европейский календарь и так достаточно напряженный. Клубы без восторга воспринимали идею создания нового турнира, считая, что это лишняя нагрузка на игроков. Но маркетологи посчитали, что доходы от показов телевизионных матчей могут снизиться чуть ли не на 40 процентов! Тогда и было принято решение создать такой турнир, который с одной стороны повышал привлекательность матчей для спонсоров, для телевидения, а с другой — имел бы спортивную составляющую. Нужен был формат, где сильные команды играли бы с равными по силе сборными. Но для тех стран, которые не считаются топовыми, придумали мотивацию: за счет этого турнира они могут попасть в финальную часть чемпионата Европы. Я считаю, что эти соревнования — неплохой инновационный продукт", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
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