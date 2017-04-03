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Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Спартака" (2:3) рассказал о выкриках спартаковских болельщиков с трибун.

"Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу.

Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались "Зениту". Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за "Спартак", - цитирует Евдокимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Евдокимов Спартак Оренбург
Сегодня, 22:17
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19
(6)
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:53) #
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online

Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой.

Какой молодец, целый матч слушал болельщиков Великого Спартака и обогащался духовно. И еще чем-то не доволен.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу.

Наивный!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№17 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЦитRUS,
тебя то сюда каким ветром....


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№16 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А я говорил-не получат они денег stuck_out_tongue_winking_eye


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У нас просто времени не хватило рассказать Евдокимову, что мы теперь думаем про Оренбург!
"Вылёживали" ничью!
Регистрация: 14.04.2008
№14 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 22:39) #
  • +6
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Мне по кобуре кто будет чемпионом,но Роберта и его команду сегодня обломали по самые помидоры,бакшиш,был так близко и тут на тебе,дырка от бублика -- играй так Оренбург каждый матч,не занимали бы последнее место -- запах денег делает чудеса ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№13 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:38) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он просто привык играть при пустых трибунах где нету давления и всем пох,вот увидите как эти мрази лягут под бомжей дома,будут пешком ходить,позорный рфпл.
Регистрация: 2.04.2017
№12 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (5)
online

А как можно что-то узнать в СМИ о Зените, если они все о Спартаке плачут? Вот тебе и рассказали недогадливому...
Регистрация: 5.03.2017
№11 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 22:32) #
  • +4
  •  (6)

То же самое повторят и в Оренбурге... Нельзя так откровенно симулировать...
Стыдно должно быть


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№10 Написал: seryu Москва (Сегодня, 22:31) #
  • +4
  •  (6)
online

Ты услышал пость горькую, но все же правду.
Регистрация: 17.03.2009
№9 Написал: Канада (Сегодня, 22:31) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦитRUS
И стаканами кидаться по-свински как-то!
А изображать из себя кучу трупов,как после куликовской битвы ,это почётно и доблестно?


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№8 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 22:31) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Давно привыкнуть надо. Это болельщики спартака.


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: Канада (Сегодня, 22:29) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу.
Вот такой вот информативный матч - все новости оптом! Ты заходи,если что..


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№6 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 22:29) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Крылья Сов»
И стаканами кидаться по-свински как-то!
Регистрация: 30.05.2015
№5 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:23) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как будто ты раньше не знал про оренбург,зенит и бздюбу? Это же национальное" Отстояние" !
Регистрация: 2.08.2015
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:23) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
да вы всю недели пробросы делали что вас никто якобы не мотивирует,вы сами об этом говорили в интервью, провоцировали и напоминали о себе зениту,а теперь когда тебя чпокнули ты разнылся как Луческа,оно и понятно,газпромовские корни,да еще и обиженный еврей
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 22:22) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это реально смешно!!!!!!!))))))))))) Идиот....
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:22) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush молодцы наши болельщики,это футбол,он думал ему буду кричать вперед Оренбург?))
Регистрация: 2.04.2017
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 22:20) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видно, плохо понял. Повторить? Иди платок вяжи, микроПлаческу


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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