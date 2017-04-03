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22:51
Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового (4)
Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового (4)
22:17
Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (19)
Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (19)
17:25
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (36)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (36)
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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу
Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Спартака" (2:3) рассказал о выкриках спартаковских болельщиков с трибун.
"Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу.
Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались "Зениту". Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за "Спартак", - цитирует Евдокимова "Спорт-Экспресс".
"Вы бы знали, что я услышал за 90 минут от болельщиков, что сидели за нашей скамейкой. Я узнал все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу.
Все 90 минут я слышал, за сколько мы отдались "Зениту". Разные цифры звучали, они повышались, причем постоянно. Такие негативные эмоции в адрес скамейки – тоже эмоции. Что ж, люди искренне болеют за "Спартак", - цитирует Евдокимова "Спорт-Экспресс".
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