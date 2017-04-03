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Евгений Кафельников: "Спартак" попал в нокдаун, который чуть не стоил победы

в матче с "Оренбургом" (3:2) попали в нокдаун, который едва не стоил команде победы, заявил известный в прошлом теннисист, болельщик красно-белых Евгений Кафельников.

"Как в боксе бывает - мы попали в нокдаун, который продлился 20 минут и чуть не стоил победы. Но ребята молодцы. (Автор победного мяча Промес сыграл на уровне, и его фортуна наградила голом. Взяли очень важные три очка. Тигиеву по первому матчу тяжело резюме дать, но ждать от него феерического матча было тяжело. Ещенко не впечатлил, а Рома Зобнин молодец. Я расстроился, когда Жано поменяли", - цитирует Кафельникова "Р-Спорт".
Теги: Спартак Оренбург
Вчера, 23:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:17) #
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Если про бокс , то класс боксёра и проявляется в таких моментах ....выйти из этого положения и победить.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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