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РЖД и "Локомотив" организуют для болельщиков бесплатную электричку в Тулу

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что РЖД вместе с клубом организуют для болельщиков бесплатную чартерную электричку в Тулу на матч 23-го тура РФПЛ с "Арсеналом".

"Мы понимаем, что на выездных матчах нам нужна поддержка болельщиков. РЖД вместе с "Локомотивом" организует бесплатную чартерную электричку в Тулу на матч с "Арсеналом".

Что касается организации чего-то подобного в Сочи, то давайте сначала доживём до финала", - цитирует Мещерякова Чемпионат.
Теги: Локомотив Мещеряков
Сегодня, 02:33
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