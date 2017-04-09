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Геннадий Орлов: даже не знаю, как "Зенит" справится со "Спартаком"
Телекомментатор Геннадий Орлов усомнился в шансах "Зенита" в матче против лидера Премьер-лиги, который состоится 16-го апреля.
«Матч с «Анжи» показал, что «Зенит» все еще не обрел своей оптимальной формы, прежде всего в плане физической подготовленности. И ни о какой психологии говорить не стоит – победная психология выстраивается тогда, когда ты хорошо готов физически. Это очень важно, и «Анжи» был сегодня лучше, свежее, они быстрее бегали и в командной скорости они превзошли «Зенит». Это редкий случай.
Другая проблема заключается в отсутствии игровых связей. Вот вышел Мак, а разве он такой был осенью, как сейчас? Нет, совсем другой. У «Зенита» группа атаки пока никак не выстраивается, нет четкого взаимодействия между игрокам. Не знаю сколько еще нужно времени, но очень важно подтянуть этот момент. Впереди у «Зенита» московский «Спартак». Если честно, даже не знаю, как они с ним справятся.
Матч со «Спартаком» — игра года для «Зенита», самое серьезное испытание в этом чемпионате. Это принципиальное противостояние – можно все проиграть, кроме чести. Так вот это будет матч за честь для обеих команд, они должны показать все, на что способны. Посмотрим, кто сильнее – так и будет потом судить», - цитирует Орлова сайт "Матч-ТВ"
«Матч с «Анжи» показал, что «Зенит» все еще не обрел своей оптимальной формы, прежде всего в плане физической подготовленности. И ни о какой психологии говорить не стоит – победная психология выстраивается тогда, когда ты хорошо готов физически. Это очень важно, и «Анжи» был сегодня лучше, свежее, они быстрее бегали и в командной скорости они превзошли «Зенит». Это редкий случай.
Другая проблема заключается в отсутствии игровых связей. Вот вышел Мак, а разве он такой был осенью, как сейчас? Нет, совсем другой. У «Зенита» группа атаки пока никак не выстраивается, нет четкого взаимодействия между игрокам. Не знаю сколько еще нужно времени, но очень важно подтянуть этот момент. Впереди у «Зенита» московский «Спартак». Если честно, даже не знаю, как они с ним справятся.
Матч со «Спартаком» — игра года для «Зенита», самое серьезное испытание в этом чемпионате. Это принципиальное противостояние – можно все проиграть, кроме чести. Так вот это будет матч за честь для обеих команд, они должны показать все, на что способны. Посмотрим, кто сильнее – так и будет потом судить», - цитирует Орлова сайт "Матч-ТВ"
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