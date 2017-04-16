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Иван Пелиццоли: переход в "Локомотив" сломал мою карьеру

Вратарь "Пьяченцы" Иван Пелиццоли назвал ошибкой свой переход в "Локомотив" в 2007 году.

"Я многому научился, мне понравилась жизнь в Москве. Это фантастический город. Но что касается футбола, дела были не очень. Мне потребовалось время, чтобы вникнуть в механизм игры. Я ждал четыре или пять месяцев возможности сыграть. Я стал основным, но потом без объяснения причин был выведен из основы. Плюс у мен было травмировано плечо. Этот выбор выбил меня с рынка итальянских вратарей. Это сломало мою карьеру. Мне было всего 27 лет", - приводит слова голкипера sofoot.com.
Сегодня, 13:14
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№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ошибка Локо, ты напропускал всласть, причём таких бабочек, что отторопь берет.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вратарская позиция - это пожалуй единственная позиция в Российском футболе, куда просто нет смысла привозить легионеров. Здесь более менее - всё нормально.


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Регистрация: 25.10.2008
№2 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Был бы ты нормальным кипером, игра в Локо не была бы ошибкой для карьеры. Видимо, ошибка ты сам, ИВан
Регистрация: 13.11.2010
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
без объяснения причин был выведен из основы

у меня было травмировано плечо

Вот и причина.
Регистрация: 8.09.2012
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