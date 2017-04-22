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"Спартак" обеспечил себе участие в еврокубках

"Спартак", потерпевший сегодня разгромное поражение от "Ростова" (0:3) в 24-м туре РФПЛ, тем не менее обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне 2017/18.

Это стало ясно после завершения параллельно проходившего матча "Локомотив" - "Амкар" (3:3). Гол пермяков под занавес встречи и открыл красно-белым путь в Европу.

Команда Массимо Карреры уже не опустится ниже четвертого места. Теоритически ее могут догнать "Ростов" и "Терек", но столичный клуб все равно будет стоять выше за счет количества побед.

"Советский спорт"
Теги: Спартак
Сегодня, 20:06
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№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:40) #
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online

А смысл?
Регистрация: 26.01.2007
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:24) #
  • -3
  •  (5)
online

А голубое говно все писю черемисит?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:17) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
Опять позориться

А вы ушлепаны не позоритесь?последние лет пять сплошное недоразумение!
Регистрация: 19.03.2011
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Во,Анатоличь сказал бы что задача выполнена и слил бы оставшиеся матчи smile Ладно,шутка! wink


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:12) #
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  •  (2)
online

Первый определился..... Надеюсь не мордой в грязь, как в последние годы.... Удачи!
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и славно.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:10) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Опять позориться


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:07) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
О, збс


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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