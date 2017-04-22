"Спартак" обеспечил себе участие в еврокубках

"Спартак", потерпевший сегодня разгромное поражение от "Ростова" (0:3) в 24-м туре РФПЛ, тем не менее обеспечил себе участие в еврокубках в сезоне 2017/18.Это стало ясно после завершения параллельно проходившего матча "Локомотив" - "Амкар" (3:3). Гол пермяков под занавес встречи и открыл красно-белым путь в Европу.Команда Массимо Карреры уже не опустится ниже четвертого места. Теоритически ее могут догнать "Ростов" и "Терек", но столичный клуб все равно будет стоять выше за счет количества побед.