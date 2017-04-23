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Игорь Шалимов: долго не побеждали в первых таймах? Я даже не знал об этом
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (2:0).
"Долго не побеждали в первых таймах? Я даже не знал об этом. Мы проанализируем и точно узнаем, почему так происходит. Но это точно не установка. Не то, чтобы "Арсенал" удивил, просто сейчас ты легко никого не обыгрываешь. Этот тур показал, что у всех проблемы с игрой против команд нижней части таблицы. Надо сказать, что на установке мы говорили о чуть другой схеме игры "Арсенала", но они ее поменяли. Наши игроки не смогли перестроиться, поэтому у нас такие просторы были сзади, давали им возможность атаковать. Но это мастерство. В концовке скажется мастерство игроков, у них - ниже, поэтому такой результат", - сказал Шалимов.
"Долго не побеждали в первых таймах? Я даже не знал об этом. Мы проанализируем и точно узнаем, почему так происходит. Но это точно не установка. Не то, чтобы "Арсенал" удивил, просто сейчас ты легко никого не обыгрываешь. Этот тур показал, что у всех проблемы с игрой против команд нижней части таблицы. Надо сказать, что на установке мы говорили о чуть другой схеме игры "Арсенала", но они ее поменяли. Наши игроки не смогли перестроиться, поэтому у нас такие просторы были сзади, давали им возможность атаковать. Но это мастерство. В концовке скажется мастерство игроков, у них - ниже, поэтому такой результат", - сказал Шалимов.
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