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Василий Уткин: будем сотрудничать с командой "Эгриси" из ЛФЛ
Известный телекомментатор Василий Уткин сообщил, что будет сотрудничать с командой "Эгриси", выступающей в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).
"Это команда "Эгриси", которая выступает в ЛФЛ, - сказал Уткин. - В последних 15 матчах она одержала 14 побед. У нас хорошая команда. Сотрудничаю с ней давно, но пока еще не знаком с футболистами, потому что считаю, что это должно быть частью всей истории. Теперь буду сотрудничать с ней в роли условного президента клуба. Условного, потому что должности такой нет - у клуба нет юрлица. Буду просто помогать ребятам в том, чтобы они могли просто играть в футбол. Это не проект - это история, на которой я не собираюсь зарабатывать. Это история, на которую я собираюсь тратить. У нас нет ни действующих, ни бывших профессиональных футболистов - просто молодые парни, которые собрались, чтобы играть вместе. Собрал эту команду мой хороший друг Лаша Бахсолиани", - цитирует Уткина "Р-Спорт".
"Это команда "Эгриси", которая выступает в ЛФЛ, - сказал Уткин. - В последних 15 матчах она одержала 14 побед. У нас хорошая команда. Сотрудничаю с ней давно, но пока еще не знаком с футболистами, потому что считаю, что это должно быть частью всей истории. Теперь буду сотрудничать с ней в роли условного президента клуба. Условного, потому что должности такой нет - у клуба нет юрлица. Буду просто помогать ребятам в том, чтобы они могли просто играть в футбол. Это не проект - это история, на которой я не собираюсь зарабатывать. Это история, на которую я собираюсь тратить. У нас нет ни действующих, ни бывших профессиональных футболистов - просто молодые парни, которые собрались, чтобы играть вместе. Собрал эту команду мой хороший друг Лаша Бахсолиани", - цитирует Уткина "Р-Спорт".
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