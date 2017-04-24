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Василий Уткин: будем сотрудничать с командой "Эгриси" из ЛФЛ

Известный телекомментатор Василий Уткин сообщил, что будет сотрудничать с командой "Эгриси", выступающей в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

"Это команда "Эгриси", которая выступает в ЛФЛ, - сказал Уткин. - В последних 15 матчах она одержала 14 побед. У нас хорошая команда. Сотрудничаю с ней давно, но пока еще не знаком с футболистами, потому что считаю, что это должно быть частью всей истории. Теперь буду сотрудничать с ней в роли условного президента клуба. Условного, потому что должности такой нет - у клуба нет юрлица. Буду просто помогать ребятам в том, чтобы они могли просто играть в футбол. Это не проект - это история, на которой я не собираюсь зарабатывать. Это история, на которую я собираюсь тратить. У нас нет ни действующих, ни бывших профессиональных футболистов - просто молодые парни, которые собрались, чтобы играть вместе. Собрал эту команду мой хороший друг Лаша Бахсолиани", - цитирует Уткина "Р-Спорт".
Теги: Уткин
Сегодня, 16:27
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(1)
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Возрождать лазский футбол Уткин собрался. Ну надо же..
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
...Сотрудничаю с ней давно, но пока еще не знаком с футболистами... laughing
Регистрация: 23.11.2009
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