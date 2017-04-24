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Геннадий Орлов: слова Березуцкого? Игрокам, наверное, нужно перечитать правила

Известный телекомментатор Геннадий Орлов ответил на критику защитника ЦСКА Василия Березуцкого. Игрок армейцев заявил, что шокирован комментариями Орлова на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), в котором арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

"Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения. Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал". Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов Березуцкий В.
Сегодня, 19:48
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15
(6)
№15 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а если человек не умеет читать...
Регистрация: 9.01.2015
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот коньки отбросит и куй этого гену орлова кто вспомнит..


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ГСО, не трать нервы под старость то лет.
Палено хлопочет о своем, Зенит на хвосте борьба за зону ЛЧ, вот он и подкидывает дрова, чтобы судейство в след. матчах нас конкретно давило.
Здесь же дураку понятно. Так же и свинина свое выкруживает.
Мерзко только это все....
Регистрация: 5.04.2017
№12 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
А что ты увидел вместе с десятком миллионов? В чем не прав судья был ?

Он повлиял на результат матча,а это недопустимая судейская ошибка,всего лишь то,а так все нормально.....
Регистрация: 19.03.2011
№11 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Bang-bang,
Представляю сколько он принял после такой игры, теперь ясно, надо восстанавливаться!!
Регистрация: 17.03.2017
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:21) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гендос для дискредитирования газпромовского чемпионата, Зенита, Газпрома и всей едросской системы сделал для населения России в разы больше всяких ВАД и прочих англоплаксонских СМИ.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№9 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: следующий
А так значит если Будогосский и Орлов, не увидели ошибок в работе судьи, то десяткам миллионов болельщиков следует перечитать правила и сходить к окулистам?

наверное да,надо, smile не знаю кто прав кто нет я не настолько разбираюсь в правилах как Спартаковские болельщики, но момент действительно спорный, и о правилах последние рекомендации судьям в таких моментах даже если игрок сыграл в мяч но затем по инерции попал шипами игроку по ногам это желтая, ежели травма красная, отсюда сейчас и много в европе таких удалений игрока Краснодара удалили за такое же нарушение в лиге европе , игрока Баварии в лч. итд.
Регистрация: 27.03.2008
№8 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:16) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал".

это лишь говорит об ангажированности судейского департамента
Регистрация: 2.08.2009
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
  • 0
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Цитата: rubschik
В чем не прав судья был ?

Как в чем? В том, что его решения были в пользу Зенита. Если бы он выгнал 3-х игроков Зенита, то возмущались бы только с подписью "Болеет за Зенит". А остальные бы распинались, что нельзя бить игрока сборной, который только после травмы, мол, подло, что де хватать судью никуда не годится, что в Европах бы за такое... что нельзя материться, когда тебя снимают, что нельзя срывать атаки. Ну и т. п. В общем, так было и так будет.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 20:03) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: следующий
"Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения. У нас свобода слова.
Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал". Так?
Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры

А так значит если Будогосский и Орлов, не увидели ошибок в работе судьи, то десяткам миллионов болельщиков следует перечитать правила и сходить к окулистам?
Гена, а у тебя походу мания величия.
А если честно, то когда ты комментируешь, то хоть звук выключай.

А что ты увидел вместе с десятком миллионов? В чем не прав судья был ?


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№5 Написал: Bang-bang (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (6)

Для Гены от Будогосского:

Комиссии ещё не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил.

Представляете, какая тяжёлая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут", - цитирует Будогосского ТАСС.



Регистрация: 22.03.2017
№4 Написал: следующий (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
"Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения. У нас свобода слова.
Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал". Так?
Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры

А так значит если Будогосский и Орлов, не увидели ошибок в работе судьи, то десяткам миллионов болельщиков следует перечитать правила и сходить к окулистам?
Гена, а у тебя походу мания величия.
А если честно, то когда ты комментируешь, то хоть звук выключай.
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: debil (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (6)

Игроки зенита знали кто на карточке и спецом провоцировали вторую а игроки урала поддались на это т.е не пожертвовали собой ради команды за что и получили все по делу
Регистрация: 30.06.2016
№2 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Зенит возглавлял турнирную таблицу то этих клоунад и концертов не было!!! А теперь все средства хороши !!!
Регистрация: 21.05.2011
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 19:51) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
И давно ты таким правильным и послушным стал?
Регистрация: 30.07.2014
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