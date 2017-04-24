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Геннадий Орлов: слова Березуцкого? Игрокам, наверное, нужно перечитать правила
Известный телекомментатор Геннадий Орлов ответил на критику защитника ЦСКА Василия Березуцкого. Игрок армейцев заявил, что шокирован комментариями Орлова на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), в котором арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.
"Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения. Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал". Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
"Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения. Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал". Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
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