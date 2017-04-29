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Владимир Габулов: лучше мы будем играть плохо, но будем выигрывать
Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (2:0).
"Был очень важный матч для нашей команды. Все ребята прекрасно понимали цену результата игры, выходили максимально отмобилизованные для того, чтобы победить. Конечно же, присутствовало определённое давление, поскольку отступать дальше некуда. Слава богу, что всё сложилось удачно и удалось победить. Движемся дальше. Некоторые ребята недовольны тем, какое качество футбола мы показали. Но я им сказал, что лучше мы будем играть плохо, но будем выигрывать. Сегодня нам красивая игра нужна в меньшей степени, чем победы. Какой толк от того, что мы достойно играли с "Краснодаром", а в итоге проиграли? Поэтому нам сейчас нужно играть только на победу", — сказал Габулов в эфире телеканала "Наш Футбол".
"Был очень важный матч для нашей команды. Все ребята прекрасно понимали цену результата игры, выходили максимально отмобилизованные для того, чтобы победить. Конечно же, присутствовало определённое давление, поскольку отступать дальше некуда. Слава богу, что всё сложилось удачно и удалось победить. Движемся дальше. Некоторые ребята недовольны тем, какое качество футбола мы показали. Но я им сказал, что лучше мы будем играть плохо, но будем выигрывать. Сегодня нам красивая игра нужна в меньшей степени, чем победы. Какой толк от того, что мы достойно играли с "Краснодаром", а в итоге проиграли? Поэтому нам сейчас нужно играть только на победу", — сказал Габулов в эфире телеканала "Наш Футбол".
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