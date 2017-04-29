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Евгений Бушманов: шансы на успех у ЦСКА и "Спартака" равные

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" выразил надежду на то, что игра получится интересной.

"Понятно, что игра будет напряженная и, надеюсь, она получится интересная. Обе команды сейчас находятся в хорошем состоянии. "Спартак" стабильно проводит этот сезон, первый за последние годы. Есть отдельные неудачи, но они в целом не влияют на игру и на результат. ЦСКА в последних встречах тоже показывает, что находится в хорошей форме, поэтому жду интересного футбола. Шансы на успех – 50 на 50", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Бушманов ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:07
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